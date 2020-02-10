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MHP Yenimahalle'den musibet ve belaların defi için 41 kurban

Son zamanlarda Türkiye genelinde yaşanan doğal afet ve kazalara karşı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından 41 kurban kesilerek, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

10.02.2020 01:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:05MHP Yenimahalle'den musibet ve belaların defi için 41 kurban
Son zamanlarda genelinde yaşanan doğal afet ve kazalara karşı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı tarafından 41 kurban kesilerek, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Son zamanlarda Türkiye genelinde yaşanan doğal afet ve kazalara karşı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından kurbanlar kesilerek, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Kurban kesimi için düzenlenen törene katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, yaptığı konuşmada, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan felaketlerin son bulması umuduyla düzenlenen kurban kesiminin kabul olması dileğinde bulundu. Çetinkaya, Elazığ ve Malatya'da deprem, Van'da çığ ve İstanbul'da uçak kazası yaşandığına dikkat çekerek, "Maalesef Suriye'de güvenlik güçlerimiz şehitler verdi. Allah bu acılardan bizleri muhafaza eylesin" dedi.

Şentepe Pazar Yeri'nde düzenlenen kurban kesiminde konuşan MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ise "Ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin ve Türk Milletinin selameti, şer ve belaların defi, kaza ve babalardan korunmamız için Yenimahalle İlçe Başkanlığı olarak kurbanlarımızı dualar eşliğinde keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" dedi.

41 kurban kesildi

MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, teşkilat olarak kısa süre içinde seferber olduklarını ve gönüldaşlarının desteği ile 41 kurban aldıklarını belirterek, Kadın Kolları Başkanı Emel Öztürk ve arkadaşlarına, ilçe teşkilatında görev yapan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 41 kurban, dualar eşliğinde kesildi. Kurban etleri daha sonra teşkilat mensupları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yenimahalle, Türkiye, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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