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MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı musibet ve belaların defi için 41 kurban kesti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı, son dönemde Türkiye genelinde yaşanan doğal afet ve kazalar nedeniyle, "şer ve belaların defi" için 41 kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

10.02.2020 00:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:06MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı musibet ve belaların defi için 41 kurban kesti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı, son dönemde genelinde yaşanan doğal afet ve kazalar nedeniyle, "şer ve belaların defi" için 41 kurban keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
Alınan bilgiye göre, MHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından Şentepe pazar yerinde düzenlenen programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ile partililer katıldı.
Çetinkaya ve Yılmaz, burada yaptıkları konuşmada, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan felaketlerin son bulması umuduyla "şer ve belaların defi" için düzenlenen kurban kesiminin kabul olması dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından kesilen 41 kurbanın eti ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Yenimahalle, Türkiye, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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