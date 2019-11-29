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MİAD yönetiminden Başkan Gürkan'a ziyaret

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Başdemir ve Yönetim Kurulu üyelerinden olaşan bir heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

29.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:09MİAD yönetiminden Başkan Gürkan'a ziyaret
Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Başdemir ve Yönetim Kurulu üyelerinden olaşan bir heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

MİAD Yüksek İstişare Kurul toplantısını gerçekleştirmek amacıyla Malatya'da bulunduklarını belirten Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, "Dünyanın dört bir yanına yayılmış başarılı Malatyalı iş adamlarımız bulunmakta. Bu iş adamlarımızın memleketleri ile olan bağlarının daha da artırılması gerekmektedir. Bu toplantımızı Malatya'da gerçekleştirmemizin amacıda il dışındaki iş adamlarımızı Malatya'ya getirerek nasıl bir sinerji oluşturabiliriz. Malatya ekonomisine, eğitimine ve sosyal problemlerine nasıl çözüm bulabiliriz. İstişare Kurul toplantılarımızı üç ayda bir gerçekleştiriyoruz. Başkanlığım döneminde iki toplantımızı Malatya'da gerçekleştirdik. Bu toplantıda sizlerinde fikirlerinden istifade edeceğiz. Tekrar bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya'nın değerli iş adamlarını ağırlamaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "İş adamlarımız Malatya'mızı ülkemizin değişik illerinde ve yurt dışında temsil görevini çok güzel bir şekilde ifa etmektesiniz. Ülkemizin gelişmesine sağladıkları katkılar, yapmış oldukları yatırım ve oluşturdukları istihdam çalışmaları takdire şayandır. İş adamlarımızın büyük bir ekseriyeti yatırımlarının bir bölümünü Malatya'mızda değerlendiriyorlar. Malatya Organize sanayi bölgemizde çok büyük fabrikalar, üretim ve istihdam oluşturmakta. Bu çalışma ve emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yüksek İstişare Kurulu, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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