Miamano Türk Tasarımcılar, Kadın Girişimciler ile elele büyüyor

Şubat 2017'de hayata geçen Türkçe anlamı ''Benim Elim'' olan MiaMano, Türkiye'nin her yöresinde özgün ürünler üreten, tasarım tutkusunu ürünlerine yansıtmış küçük tasarımcıları bulan ve onların el emeği ürünlerinin yurtiçinde satış ve pazarlamasını yapan online bir platform.

MiaMano Kurucu ortakları Gülnur Akaltan ve Selay Keşişoğlu "Hedefimiz Türkiye'de doğmuş Türk tasarımlarını dünyaya tanıtan global bir marka yaratmak" diyor.

MiaMano'nun "Mano"festosu "Elinin hamuruyla farklı işlere kalkışan cesur insanların elinden tutarak onlara destek olmak, onları etkinleştirmek ve müşterilerini deo hünerli ellerin yaptığı güzelliklerle buluşturmak".

El emeği ürünlerin ve güzel şeyler üretmenin değerini bilen ve hep güzeli arayan iki kadının, iki annenin elele vererek günümüzün yoğun yaşam temposunda özgün ve güzel olana ulaşmayı kolay kılmak için kurdukları MiaMano'nun ana hedefi bulunması zor, el emeği göz nuru ürünleri bularak bunları üreten tasarımcılarla bir aile kurmak ve bu aileyi dünyaya tanıtmaktır. Bunu yaparken de hem tasarımcıları büyütmek hem de müşterilere kişiselleştirilmiş keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktır.

Gülnur Akaltan ve Selay Keşişoğluglobal düzeydeki kurumsal tecrübelerini MiaMano tasarımcı ailesine katılan tüm tasarımcılara aktararak, tasarımcıları etkinleştirmek, küçük girişimcilere sosyal ve ticari fayda sağlamak dışında satış sonrasında da dijital pazarlama ve marka yönetimi konularında birebir danışmanlık vererek onlarla elele büyüyorlar. Ayrıca diğer platformlardan farklı olarak, operasyon yönetimini tamamen üstlenerek tasarımcıların sadece ürünlerine konsantre olmasını, kargo, müşteri hizmetleri gibi tüm konularda MiaMano'nun desteğini almasını sağlıyorlar. Gülnur Akaltan ve Selay Keşişoğlu " MiaMano yolculuğuna Şubat 2017'de 7 tasarımcı ve 500 ürünle başladık, bugün ise MiaMano ailesinde 550'ye yakın tasarımcı ve 35,000' in üzerinde ürünümüz var. Trabzon'dan Adana'ya kadar uzanan yolda, sayısız ev ve atölyelerde harikalar yaratan birçok hünerli eli MiaMano ailesinde. Teknolojik altyapımızla müşterilerimizin online alışveriş deneyimlerini dünya standartlarına getirerek 7/24 Türkiye'nin her yerinden bu özgün, farklı ürünlere ulaşma imkânı sunuyoruz" diyorlar. 2020 yılının ilk aylarında MiaMano kanatlanıyor, Türk tasarımcılarını yurtdışı pazarı ile buluşturmak amacıyla, öncelikle Ortadoğu ve batı Avrupa içinde satışa başlayarak ardından tüm dünyada bilinen global bir oyuncu olma hedefleri doğrultusunda geliştirmelerine devam ediyorlar.

Sitede mağaza açabilmenin tek kuralı özgün ürünler üretmek; ahşap oyuncaklardan, tasarım takılara, özgün çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden, kişiselleştirilebilir hediyelere ve dekoratif ofis ve ev aksesuarlarına kadar her türlü özgün ürün MiaMano'da yer alıyor. Genel olarak Ev, Giyim, Bebek/Çocuk, Yaşam ve Hediye kategorileri altında her bütçeye uygun birçok özel tasarım ürünü bulmak mümkün.

Türkçe "Benim Elim" anlamına gelen MiaMano' da elinizin altında hep sizi mutlu edecek, sevdiklerinize her yerde bulamayacakları, el emeği, anlamlı ve özgün hediye alternatifleri olacak birçok güzel ürün var.Haydi şimdi özgün ürünlerin adresi MiaMano'yukeşfedin…