Miami Açık'ta Şampiyon Barty

Miami
Açık Masters Tenis
Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty
şampiyon oldu. ABD
'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova
karşı karşıya geldi.
Toplam 1 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Barty, şampiyonluğa uzandı.
Turnuvada yarın tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer
ile ABD'li John Isner karşılaşacak.
Tenis, Ashleigh Barty, Miami, Spor
Kaynak: AA