30 Mart 2019, 22:31
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Miami Açık'ta Şampiyon Barty

Miami Açık

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty şampiyon oldu.

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Avustralyalı Ashleigh Barty şampiyon oldu.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar finalinde, 12 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Barty, şampiyonluğa uzandı.

Turnuvada yarın tek erkekler finalinde İsviçreli Roger Federer ile ABD'li John Isner karşılaşacak. Tenis, Ashleigh Barty, Miami, Spor
Kaynak: AA



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