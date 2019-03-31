Miami Açık'ta Şampiyon Federer

Miami
Açık Masters Tenis
Turnuvası'nı, 7 numaralı seribaşı John Isner'ı 2-0 yenen 4 numaralı seribaşı Roger Federer
kazandı. ABD
'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, son şampiyon ABD'li John Isner ile 3 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer karşılaştı.
37 yaşındaki Federer, 1 saat 4 dakika süren maçı, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.
İsviçreli raket, bu sezon 2, Masters turnuvalarındaki 28, kariyerindeki 101. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Spor
Kaynak: AA