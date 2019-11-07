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Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, bikinili videosunu paylaştı

Kızı ve yakın arkadaşlarıyla Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu paylaştı. Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Subaşı, yaptığı hareketlerle de yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

07.11.2019 08:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:36

Geçtiğimiz haftalarda canlı yayında olan eski eşi Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı, şimdilerde kızı Melisa ile Miami'de tatil yapıyor. Tatilinden eğlenceli anları Instagram hesabından yayınlayan Subaşı, son olarak bikinili bir videosunu yayınladı.

CESUR PAYLAŞIMIYLA YİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin en başında gelen Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yurt dışında tatil yapan Subaşı, son olarak Instagram hesabının hikaye kısmından kaldığı otelin balkonunda bikinisiyle çektirdiği bir videosunu paylaştı.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Subaşı öte yandan mini dekolteli elbisesiyle de poz vererek Instagram hesabından paylaştı. Subaşı'nın dekolteli pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, bikinili videosunu paylaştı

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YORUMLAR (22)
YETMİŞÜÇ: Allah belanı versin
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SER59: VUR GUİDO VUR. . BAS BAS GUİDO BAS.
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BİRİKEDİMİ7: bu kadın anne sanırım, ama anneliğini unutan zavallı
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..AAA.....: kabahat acunun
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..AAA: görgüsüz
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ASDF: Karakteriyle asla bir noktaya ulaşamamış , ve orasını burasını açarak egosunu tatmin eden zavallı.
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42 2
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LEON BUUREN: SENİN NASIL BİR AİLEN ÇÖZEMEDİM, SEN KESİN YETİŞTİRME YURDUNDA FALAN BÜYÜDÜN ÇÜNKÜ TEPKİ VERMEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL. SEN BENİM KIZIM OLACAKSIN VE ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZECEKSİN BÖYLE MÜMKÜN DEĞİL.
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15 7
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....: yetiştirme yurdunda buyuyunler boylemı oluyor sıze gore?
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5 0
KINIYORUM: yetiştirme yurdunda büyüyen insanlara bu benzetmeyi yapmanız doğru değil. .
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HAKAN KAAN: Bu devran böyle gitmez kızım. Kendine gel özüne dön.
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