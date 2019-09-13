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Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi!

Cinsel içerikli film yayınlayan bir internet sitesi, NBA'in ünlü ekibi Miami Heat'e sponspor olmak için teklifte bulundu.

13.09.2019 15:34

NBA ekibi Miami Heat'in salonu Miami Arena'nın isim sponsorluk anlaşması bu yıl sona eriyor. American Airlines ile 20 yıllık isim hakkı sözleşmesini uzatmayan Miami Heat'e cinsel içerikli film yayınlayan bir internet sitesinden ilginç bir teklif geldi.

Cinsel içerikli film yayınlayan bir internet sitesi, American Airlines'ın 1999'dan beri yıllık 2 milyon dolar ödediği isim hakkı için Miami Heat'e 10 milyon dolar teklif etti.

"MIAMI GÜZEL KIZLARI VE HEAT İLE TANINIYOR"

BangBros şirketi, yaptığı açıklamada "Miami, güney sahili, güzel kızları ve NBA'deki takımı Miami Heat ile tanınıyor. Miami, aynı zamanda BangBros ile de tanınıyor. Biz de Miami'nin maçlarını oynadığı salona isim sponsoru olmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

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Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi!

Miami Heat, Miami, Spor, Dünya, Ekonomi

YORUMLAR(4)
GÜBRECİ:GALATASARAYA DA SPONSOR OLURLAR MI?
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KOMİKMİŞ REİS:HOCAM PİZZA MARKASI DEĞİL BU :D
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GSLİ:TAM FENERESYONA GÜRE BİR İŞ
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FTH:yoo tam tersi gs ye göre bir iş hem stada adını verirler hemde terim ve abdurrahimi başrolde oynatırlar ultravesti olarak :))
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