MICE endüstrisinin oscarları nisanda sahiplerini bulacak

MICE endüstrisinin oscarları olarak olarak nitelendirilen ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri'nin görkemli töreni 2 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri'nin görkemli töreni 2 Nisan Perşembe günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Yapılan bilgilendirmede; 8'incisi düzenlenen ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri kapsamında firmalar 18 ayrı dalda başvurularını gerçekleştirdiler. Jüri-finalist toplantısında, ilk elemelerden geçip son aşamaya kalan 53 finalist, Türkiye'nin en itibarlı ve prestijli ödülüne sahip olabilmek için yarıştı. Markaların üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerinden oluşan 102 kişilik jüri heyeti, noter huzurunda etkinlik endüstrisinin en iyilerini belirledi.Görkemli tören 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşecek2 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde MICE endüstrisinin oscarları olarak bilinen görkemli törende, etkinlik ve toplantı sektörünün en iyileri açıklanacak. 8'inci ACE of M.I.C.E. Awards'ın kırmızı halı seremonisi ve etkileyici sahne şovlarının da gerçekleştirileceği ödül törenine her yıl, iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, MICE endüstrisi profesyonelleri ve kurumsal şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 2 bin 500 kişi katılım göstereceği belirtildi.MICE endüstrisinin oscarları olarak nitelendirilen ödüllerin kategorileri ise şöyle;En iyi AVM etkinliği,En iyi çocuk etkinliği,En iyi etkinlik teknolojisi,En iyi sosyal sorumluluk projesi,En iyi ses ışık, görüntü uygulaması,En iyi sahne tasarımı,En iyi stant ve etkinlik alanı tasarımı,En iyi spor etkinliği,En iyi gerilla etkinliği,En iyi çıkış yapan etkinlik/ toplantı yönetimi firması,En iyi etkinlik,En iyi tanıtım etkinliği,En iyi davet etkinliği,En iyi incentive etkinliği,En iyi festival,En iyi konser,En iyi etkinlik prodüksiyonu,En iyi roadshow,Ödüller ile ilgili ayrıntılı bilgi için miceodulleri.com adresinden bilgi alınabilir. - İSTANBUL