12 Kasım 2018, 11:36
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Michael Frey Durmuyor

Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle dikkat çeken Michael Frey’in yıldızı parlamaya devam ediyor.

Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle dikkat çeken Michael Frey'in yıldızı parlamaya devam ediyor.
İsviçreli forvet, son 5 maçın 4'ünde gol kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu, ligde Ankaragücü ve Alanyaspor maçları başta olmak üzere Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 Anderlecht mücadelesinde fileleri sarstı. Frey, forvetler arasında en skorer isim oldu.
Aytemiz Alanyaspor,Michael Frey

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