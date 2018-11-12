Michael Frey Durmuyor

<div></div><div>Aytemiz Alanyaspor karşısında attığı golle dikkat çeken Michael Frey'in yıldızı parlamaya devam ediyor.</div><div></div><div>İsviçreli forvet, son 5 maçın 4'ünde gol kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu, ligde Ankaragücü ve Alanyaspor maçları başta olmak üzere Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 Anderlecht mücadelesinde fileleri sarstı. Frey, forvetler arasında en skorer isim oldu.</div> <div></div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>