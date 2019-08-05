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Michael Frey'e İngiltere'den sürpriz talip!

Fenerbahçe'de bir türlü göze giremeyen Michael Frey için İngiliz ekibi Leeds United'ın sarı lacivertli ekibin kapısını çalacağı öğrenildi.

05.08.2019 16:09
Michael Frey'e İngiltere'den sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey ile İngiliz ekibi Leeds United yakından ilgileniyor. İngiltere'de çıkan haberlere göre 25 yaşındaki futbolcu için Leeds United'ın Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye FC Zürih'ten katılan İsviçreli futbolcu Michael Frey'e İngiltere'den talip çıktı. İngiltere Şampiyonluk Ligi ekibi Leeds United'ın İsviçreli golcüyle yakından ilgilendiği ve kiralamak için girişimde bulunacağı belirtildi. İngiliz gazetelerinin yer verdiği haberde önümüzdeki günlerde Leeds'in Michael Frey için Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceği iddia edildi.

Frey, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maçta 4 gol attı.

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Leeds United, Michael Frey, Fenerbahçe, İngiltere, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (4)
UMİT0638: bu adam avrupanın sayılı forvetlerinden yazın bir keneara!
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FETHİYE: yalan
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EMİR: Bedava yolayin, suratindan vede futbolundanda is yok zaten.
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AD SOYAD: Çok memnun edici bir haber. .
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