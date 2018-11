Michael Frey: "Erwin Koeman ile Çalışmak İstiyorum"

20 Kasım 2018 Salı 17:15



20 Kasım 2018 Salı 17:15

Fenerbahçe'nin İsviçreli golcü futbolcusu Michael Frey, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.Takım içindeki atmosfer ve kendi performansıyla ilgili açıklamalar yapan Michael Frey, Erwin Koeman ile çalışmak istediğini söyledi.İlk olarak Trabzonspor maçı hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirten Frey, "Çok iyi hissediyorum. Bugün de çok iyi bir idman geçirdik. Takımdaki atmosfer çok iyiydi, herkes çok mutluydu. Çok iyi çalıştık" dedi."GELİŞİMİMİZİ SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR"Takım olarak daha iyiye gittiklerine vurgu yapan İsviçreli golcü, "Şu anda son 3-4 maça baktığımızda çok daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Maçlar kazandık, puanlar aldık, daha fazla gol atmaya başladık. Sezon başı bizim için biraz zordu ama herkes yeniydi. Şimdi birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz ve her geçen gün daha iyiye gitmeye başlıyoruz. Tabii bu kadar yetmez, bu gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu."HER GÜN ÇOK FAZLA ÇALIŞIYORUM"Kendi performansını da değerlendiren Michael Frey, "Her gün çok fazla çalışıyorum. Gol atmaya da başlama sebebim olarak bunu gösterebilirim. Devamı da gelecektir. Şu ana kadar 4 gol attım ve daha da atmak için gerçekten çok çalışıyorum. Forvet olarak yaptığınız iş bu, gol atmak zorundasınız. Aynı zamanda takım arkadaşlarım da yükselen performansıma katkı sağladı. Takımdaki herkesi çok seviyorum. Ben çalışmayı çok seviyorum. Erken kalkıp idmana gitmek sevdiğim ve keyif aldığım bir şey. Önümüzde 10 maç daha var. Sezon sonuna kadar yüzde 100'ümüzü vererek devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı."HEPİMİZ ÇOK İYİ ARKADAŞIZ, ZATEN HEDEFİMİZ DE BU OLMALI"Takıma uyum süreciyle ilgili ise Frey, "En yakın arkadaşımın kim olduğunu söylemek biraz zor. Tabii ki Almanca konuşan futbolcularla anlaşmam daha kolay ya da İngilizce konuşabilen futbolcularla daha kolay iletişim kurabiliyorum. Hepimiz çok iyi arkadaşız, zaten hedefimiz de bu olmalı. Adaptasyon konusuna gelince, benim işim bu. Ben her zaman uyanır, idmanıma gider, evime gelir ve dinlenirim. Sağlıklı beslenirim, kendime dikkat ederim. İsviçre'de de çok farklı bir hayatım yoktu. Tabii ki burası farklı bir ülke, farklı bir dil, farklı insanlar. Burada da arkadaşlıklar edinmeye başladım. Birlikte dışarı çıkıp yemek yiyoruz. Dolayısıyla adapte olmamda onlar yardımcı oldular" şeklinde konuştu."HERKESİN KULÜBÜ ÇOK FAZLA SEVDİĞİNİ GÖREBİLİYORUM"Galibiyetlerle birlikte Can Bartu Tesisleri'ndeki atmosferin daha iyi olduğunu belirten Michael Frey, "Bunu çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Herkesin kulübü çok fazla sevdiğini görebiliyorum. Bunu gittiğiniz her yerde görüyorsunuz. Can Bartu Tesisleri'nde herkesin ekstra bir şekilde Fenerbahçe'ye karşı büyük bir aşk duyduğunu hissedebiliyorsunuz" açıklamasını yaptı."FENERBAHÇE'DE OYNADIĞINIZ ZAMAN EKSTRA BİR MOTİVASYONA İHTİYACINIZ OLMUYOR"Sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili düşüncelerini de aktaran golcü futbolcu, "Daha önce hayatım boyunca kesinlikle böyle bir şey görmedim. Fenerbahçe'de oynadığım için gerçekten minnettarım. Tabii bir yandan da bu büyük bir sorumluluk getiriyor. Gol attığınız zaman çok fazla insanı mutlu ediyorsunuz. Dolayısıyla Fenerbahçe'de oynadığınız zaman ekstra bir motivasyona ihtiyacınız olmuyor. Stada geldiğinizde, taraftarın aşkını gördüğünüzde koşmak hiç zor olmuyor" diye konuştu."HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİP GOLLER ATMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"Hedefinin her zaman daha iyi olmak olduğunun altını çizen Frey, "Tabii ki öncelikle takım olarak hedefimiz bu sene bir şey kazanmak ama şahsi hedefime gelecek olursak ben her geçen gün daha iyiye gidip goller atmaya devam etmek istiyorum. Bir forvet olarak göreviniz sadece gol atmak değildir, bazen takımınızın maç içinde şans üretmesine de katkıda bulunmak zorundasınızdır. Burada çok fazla öğrenebileceğim bir sürü futbolcu var. Benim hedefim onlardan bir şeyler öğrenip daha iyi olabilmek" dedi."HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"Zürich-Sion karşılaşmasında Zurich 2-0 gerideyken üç gol atarak hat trick yapmayı başaran Michael Frey, o maçta neler hissettiğine ilişkin soruya da şu şekilde yanıt verdi: "O maç benim için çok özeldi. Çünkü o maça kadar yaklaşık üç aydır hiç gol atmamıştım ve bu maçta yaklaşık 12 dakikada üç gol atma fırsatı buldum. Gerçekten kendimi çok iyi hissetmiştim. Gerçekten gol atmak dünyanın en güzel duygusu. Başka herhangi bir duyguyla kıyaslayamazsınız bunu. Özellikle üç gol attıysanız kesinlikle çok daha iyi oluyor. Ama bir maça çıkmadan önce bugün hat trick yapayım ve üç gol atayım diye çıkmazsınız hiçbir zaman. Sizin göreviniz ceza sahasına girip pozisyonlar üreterek gol atabilmektir. Ama üç gol attığınızda tabii ki her şey çok daha güzel. Tabii ki her maçı kazanmak istiyorsunuz. Fenerbahçe'de de aynı şekilde her maçımızı kazanmak istiyoruz.""ERWİN KOEMAN İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"Erwin Koeman ile arasındaki ilişkiyi de değerlendiren Michael Frey, çok iyi bir iletişimleri olduğunu belirterek, "Benim daha iyi bir futbolcu olabilmem için bana yardım etmek istiyor. Bunu görebiliyorum. İlk dokunuşumu biraz daha geliştirmem gerektiğini söylüyor. İdmanlardan sonra da ekstra çalışmalar yaparken hep bana eşlik ediyordu kendisi. Dolayısıyla onunla iyi bir iletişimimiz var diyebilirim. Tabii ki Philip Cocu da daha iyi bir oyuncu olmamda bana yardım ediyordu her zaman. Ona da teşekkür etmem gerekiyor. Ama futbol bu. Şimdi Erwin Koeman ile çalışıyoruz ve onunla çalışmak istiyorum" dedi."BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI"Sahanın her yerinde olmayı nasıl başardığına ve motivasyonunu nasıl koruduğuna ilişkin soruya ise Frey, "Arkamda beni gerçekten destekleyen çok iyi insanlar var. Ailemde olsun her yerde beni çok iyi destekliyorlar. Ben de kendime iyi bakmaya çalışıyorum. İyi uyuyorum ve iyi beslenmeye çalışıyorum. Özellikle maçlardan sonra toparlanma sürecini iyi geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu seviyeyi devam ettirebilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Önümüzde de çok fazla maç var. Dolayısıyla bu performansı sene sonuna kadar sürdürmem gerekiyor. Bizim için önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Kimin kulübeden geldiği ya da ilk 11'de başladığı önemli değil. Herkes Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışıyor. Önemli olan Fenerbahçe" dedi."TRABZONSPOR MAÇINA HAZIR OLACAĞIZ"Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağımız karşılaşma hakkında da konuşan Michael Frey, "Özel bir maç olduğunu biliyoruz ve bunu şimdiden hissedebiliyoruz. Kazanmak istediğimiz bir maç ve kolay olmayacağını da biliyoruz. Ama bizi hem fiziksel hem de mental anlamda iyi hazırlayan bir hocamız var. Bu maça hazır olacağız" dedi."DERBİLERDEKİ ATMOSFERLER İNANILMAZ"Türkiye'deki ilk sezonunda Fenerbahçe forması altında yaşadığı derbi atmosferlerini de değerlendiren Frey, "Evet, derbi maçlarının önemini biliyorum, çünkü derbi maçlarda statlarda gördüğüm atmosfer gerçekten inanılmazdı. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Sahada olduğunu zaman sanki bir filmi içinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla bu maçlarda her şeyimi veriyorum ve önemini biliyorum" ifadelerini kullandı."HEFORSHE SADECE FENERBAHÇE İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"Fenerbahçe'nin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) Eylül 2014'te başlattığı ve Koç Topluluğu'nun Türkiye'deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketi ile "Birlikte Eşitiz" diyerek güçlerini birleştirmesi ile ilgili ise Rrey, "Bu projeyle ilgili farklı bir forma da giymiştik. O formayla da oynadığımız maçı kazandık. Çok da güzel gözüküyordu diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili farklı bir sürprizim olacak. Bu proje kulüp için çok önemli diye düşünüyorum. Aynı zamanda sadece Fenerbahçe için değil, herkes için önemli bir proje. Bizim de bu projeye yardım etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu."BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"İsviçreli golcü, "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Sonuna kadar savaşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.- İstanbul