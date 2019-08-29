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Michael Jordan, NBA'de hala zirvede yer alıyor

Michael Jordan'ın yıllık geliri dudak uçuklatıyor. Nike'ın yan kuruluşu olan Jordan markasının satış gelirinin 2019 yılında 3,14 milyar dolara çıkmasıyla, efsane oyuncunun yıllık gelirinin 130 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Jordan'ı 32 milyon dolar gelirle LeBron James takip ediyor.

29.08.2019 13:56

NBA'deki son maçına 16 Nisan 2003 tarihine çıktıktan sonra aktif basketbolculuk hayatını sonlandıran efsane basketbolcu Michael Jordan, parke dışındaki alanlarda da üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

GELİRİ 130 MİLYON DOLARA ÇIKACAK

Bleacher Report'ta yer alan habere göre Nike'ın yan kuruluşu olan Jordan markasının toplam satış gelirleri 2018 yılına göre yüzde 10'luk bir artışla 2019 Mayıs ayında biten mali yılda toplam 3,14 milyar dolara ulaştı. Böylece Jordan'ın yıllık tahmin edilen gelirinin 130 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

İKİNCİ SIRADA LEBRON JAMES VAR

Michael Jordan'ı çok geriden de olsa sırasıyla 32 milyon dolar ile LeBron James (Nike), 26 milyon dolar ile Kevin Durant (Nike), 20 milyon dolar ile Stephen Curry (Under Armour) ve 13 Nisan 2016 tarihinden bu yana ligde mücadele etmeyen, 16 milyon dolar ile Kobe Bryant (Nike) takip eden oyuncular... (NTV Spor)

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Michael Jordan, NBA'de hala zirvede yer alıyor

Michael Jordan, Nike, Spor

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