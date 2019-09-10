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Michael Schumacher'e Paris'te gizlice kök hücre nakli yapıldı

5 yıl önce kayak kazası geçiren Michael Schumacher, gizli bir şekilde Paris'te hastaneye yatırıldı. Efsane pilota kök hücre tedavisi yapıldığı iddia edildi.

10.09.2019 12:45

Michael Schumacher'e Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre nakli tedavisi uygulandı.

Le Parisien Gazetesi'nin haberine göre Alman pilot, başkent Paris'teki Pompidou Hastanesi'ne gizli tutulan bir ameliyat geçirdi.

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDI

Ocak ayında 50 yaşına girecek olan efsaneye kök hücre nakli yapıldığı ifade edildi. Schumi'nin sağlık durumu hakkında ailenin basın sözcüsü Sabine Kehm, yorum yapmaktan kaçındı. Schumacher'in sağlık durumunda ufak tefek iyileşmelerin olduğu kaydediliyor.

Efsanevi sporcunun F1 yarışlarını televizyonda izlediği iddia ediliyor. Alpler'de geçirdiği kaza sonrası başına darbe alıp aylarca komada kalan Schumacher'in o günden bu yana görüntüleri kamuoyuna yansımadı. Bu dönemde ünlü sporcunun sağlık durumu hakkında net bilgiler almak da mümkün olmadı.

5 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Formula 1 efsane şampiyonu Schumacher, 91 Grand Prix zaferiyle motor sporları tarihinin en başarılı pilotu ünvanını elinde bulunduruyor. İlk 2 şampiyonluğunu 1994 ve 1995'te Benetton ile alan Alman pilot, 2000-20004'de Ferrari ile 5 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.

Kök hücre nakli, standart tedaviye yanıt vermeyen hastalara uygulanıyor.

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Michael Schumacher'e Paris'te gizlice kök hücre nakli yapıldı

Micheal Schumacher, Paris, Spor

YORUMLAR (4)
YORUMCU: Schumi Schumi diye ağlarken Hamilton bir daha kırılmayacak rekora doğru koşuyor daha 10 sezon yarışır her sene de şampiyon oluyor
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OTTOMAN: hadi inşallah düzelir.
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VEZIR: BU ADAMA GERCEKTEM COK UZULDUM HERKEZ DERS ALMALI NEREDEN NEREYE ALLAH YARDIM ETSIN. . .
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ÖĞRETMEN: Niye gizli tutmuşlar ki adamın durumu malum zaten
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