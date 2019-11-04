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Michael Schumacher'in kızı Gina Schumacher'in paylaşımına duygu dolu yorumlar geldi

2012 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren Schumacher'in durumu hala belirsizliğini koruyor. Efsane pilotun kızı Gina Schumacher ise Instagram hesabından babası hakkında duygusal bir paylaşımda yaptı. Paylaşıma duygu dolu yorumlar geldi.

04.11.2019 17:06

Hastalığı devam eden babası ve annesiyle olan küçüklük fotoğrafını sosyal medya üzerinden ''Küçük yarış arabası. Ailem ile birlikte bir sürüş... En sevdiğim fotoğraflardan''notuyla paylaşan Gina Schumacher'e oldukça güzel ve duygusal yorumlar geldi.

"O GÜNLER GERİ GELMEYECEK OLSA BİLE HATIRLA"

Michael Schumacher'in hayranları fotoğrafın altına özel paylaşımlarda bulunarak, "Harika bir fotoğraf. Harika bir hatıra. Bu güzel anıyı hep hatırla, bir yaşanmayacak olsa bir, o günler geri gelmeyecek olsa bile hatırla" ifadelerini kullandı.

Bir başka yorumda da Alman efsaneye özel bir mesaj gönderilerek, "Gina, bu hesap senin olsa da babana selamlarımı ve iyi dileklerimi gönderiyorum. Babanın sıkı bir hayranı olarak büyük bir sevgiyle bu mesajı yolluyorum" dedi.

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Michael Schumacher'in kızı Gina Schumacher'in paylaşımına duygu dolu yorumlar geldi

Micheal Schumacher, Spor


YORUMLAR (6)
ATILLA TÜRK:EGER BIR TÜRK DOKTORU ILGILENSEYDI SU AN YÜRÜYOR KONUSUYOR OLCAKTI ONUN PARASINI ALDILAR SAGLIGINI VERMEDILER BIZIM INANCIMIZDA MUCIZELER COKTUR BEN SAHIDIM DUANIN GÜCÜ COK BÜYÜK ÖLÜM UYUKUNDA OLANI GERI GÖNDERDIKLERINI YANI GÖTÜTÜRLERKEN TEKRAR DÜNYAYA GÖNDERDIKLERINE SAHIT OLDUM ARKADASLAR KOMADA OLAN HASTALARINIZA COK DUA EDIN HATTA COKLU DUA EDIN
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MEHDİ..:söhretine, ismine, sanina güvenmeyeceksin, bir bakmissin zirvede bir bakmissin dipte, iste insanlar icin ibretlik örnek bir vaka, ibret al alma basina geldimi ancak anlarsin. .
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SERKAN B.:makineyle hayatta tutuluyor iste. bunda anlamicak ne var. adamin kafasi kayaya carpti. beyni salca olmustur.
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ZİMBİKA:Büyük centelmen hizli adamdi sporun her dalini severdi
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FEYZA:Benim anlamadigim neden net olarak saglik durumunu bildirmiyorlar, fanlerin kafadaki soru isaretleri silinsin. neyse odur, böyle mazide yasamakta fayda etmiyor.
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MUSTAFA:Schuhmacher, sağlıklı iken özel hayatına aşırı özen gösteren biriydi ve ailesi bunu bildiği için, aile menajerinle bu kararı aldı, hem kendilerini hem sevenlerini üzmemek veya boş yere umutlandirmamak için.
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