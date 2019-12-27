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Michail Antoino lüks aracıyla kaza yaptı

West Ham United forması giyen Michail Antonio, lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı. Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

27.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:59

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın kanat oyuncusu Michail Antonio, antrenmandan sonra kardan adam kıyafeti giyerek, lüks aracıyla takımın bulunduğu otele doğru yola koyuldu. Londra'nın güneyinde bulunan Balham mahallesinden geçerken sebebi bilinmeyen bir şekilde, bir evin ön bahçe duvarına çarptı.

EVDE OLUŞAN TÜM ZARARI KARŞILAYACAK

Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu kazada yara almazken, lüks araç hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio'nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.

Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Michail Antoino lüks aracıyla kaza yaptı

West Ham United, Spor


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