Haberler » Spor » Michel Bastos futbolu bıraktı

Michel Bastos futbolu bıraktı

Brezilyalı futbolcu Michel Bastos, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

08.10.2019 15:48Michel Bastos futbolu bıraktı
Brezilyalı futbolcu Michel Bastos, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.
Son olarak ülkesinin America Mineiro takımında oynayan 36 yaşındaki Bastos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca forma giydiği kulüplere minnet duyduğunu belirterek, "Çocukken futbol oynayan babamı görür ve onun gibi olmak isterdim. Sonrasında hayal edebileceğimin bile ötesine ulaştım. Futbolun hayatıma kazandırdıklarını kelimelerle anlatamam fakat veda etme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Hollanda'da Feyenoord, Fransa'da Lille, Olympique Lyon, Almanya'da Schalke 04, İtalya'da Roma, ülkesinde Gremio, Sao Paulo ve Palmeiras gibi takımlarda forma giyen sol kanat oyuncusu Bastos, Brezilya Milli Takımı'nda ise 10 defa görev yaptı.

Michel Bastos, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:48 Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi
21:26 Fikret Orman'dan flaş karar! Yarın...
21:14 Fenerbahçe'de denizlispor maçı hazırlıkları başladı
21:10 Fenerbahçe'de izin bitti
20:58 Liderler konferansı Londra'da gerçekleştirildi
20:36 Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
20:27 Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri