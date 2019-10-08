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Michel Bastos futbolu bıraktı

Brezilyalı futbolcu Michel Bastos, futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

08.10.2019 16:24

Son olarak ülkesinin America Mineiro takımında oynayan 36 yaşındaki Michel Bastos, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca forma giydiği kulüplere minnet duyduğunu belirterek, "Çocukken futbol oynayan babamı görür ve onun gibi olmak isterdim. Sonrasında hayal edebileceğimin bile ötesine ulaştım. Futbolun hayatıma kazandırdıklarını kelimelerle anlatamam fakat veda etme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da Feyenoord, Fransa'da Lille, Olympique Lyon, Almanya'da Schalke 04, İtalya'da Roma, ülkesinde Gremio, Sao Paulo ve Palmeiras gibi takımlarda forma giyen sol kanat oyuncusu Bastos, Brezilya Milli Takımı'nda ise 10 defa görev yaptı.

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Michel Bastos futbolu bıraktı

Michel Bastos, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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