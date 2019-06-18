Son dakika! Michel Platini, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı

Le Monde gazetesi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) eski başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi süreciyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

2015 YILINA KADAR UEFA BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YAPTI

Fransa'nın en ünlü futbol yıldızlarından olan Platini, 2007'de UEFA başkanlığı görevine seçilmiş, 2015'e kadar da bu görevi yürütmüştü.

FIFA'NIN ETİK KURALLARI İHLALİ YÜZÜNDEN CEZA ALMIŞTI

Ancak Platini 2015'te Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından Etik Komitesi'nin tavsiye kararının ardından 8 yıl futboldan men edilmiş, FIFA'nın etik kurallarını ihlal etmekle suçlanan Platini'nin cezası önce 6, daha sonra da 4 yıla indirilmişti.