Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Michelin, Avrupa'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı

Lastik üreticilerinden Michelin, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı.

10.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:00
Michelin, Avrupa'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı
Lastik üreticilerinden Michelin , tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Avrupa 'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı.
Michelin açıklamasına göre, Kovid-19 salgınına karşı başlatılan küresel mücadeleye bir katkı da dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin'den geldi.
Sağlık krizine karşı başlatılan savaşta en önemli ihtiyaçlardan biri olan maske ve siperlik üretimi için harekete geçen Michelin, Avrupa'daki 10 üretim tesisinde seferberlik başlattı. Tüm kapasitesini maske ve siperlik üretmek için kullanan Michelin, bu malzemeleri sağlık personellerine ve kendi çalışanlarına bağışlayacak.
100 defaya kadar kullanılabilir maske üretecek
Açıklamaya göre, aralarında Fransa, Polonya ve Romanya'nın da bulunduğu 10 tesisini cerrahi maske üretimi için kullanacak olan Michelin, ilerleyen haftalarda ise Kuzey Amerika'daki üretim tesislerini de Kovid-19 ile mücadele kapsamına alacak.
Üretilen cerrahi maskelerin yanı sıra Michelin, sürdürülebilir maske üretimi için de çalışmalarını sürdürüyor. Rekor sürede geliştirilip üretimine başlanan "OCOV FMP1" ve "FMP2" türlerindeki maskeler değiştirilebilir filtreleri sayesinde 100 defaya kadar kullanılabilecek. Mayıs ayına kadar haftada 1 milyon maskenin üretimini gerçekleştirecek olan Michelin, haziran ayı sonuna kadar 5 milyondan fazla maske üretmeyi hedefliyor.
Hastaneler için sterilize edilebilir siperlik üretimi de başladı
Avrupa'daki hastanelerin talebi üzerine, sağlık çalışanları için sterilize edilebilir polikarbonat siperlik üretimine başlayan Michelin, aynı zamanda solunum cihazları, tıbbi cihaz bileşenleri, hasta konumlandırma yastıkları ve el dezenfektanı üretimi içeren diğer pek çok projede de aktif olarak rol alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Michelin, Avrupa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› Güncel ››Michelin, Avrupa'daki 10 üretim tesisinde maske ve siperlik üretimine başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:20: İçişleri Bakanı Soylu, polis kontrol noktasını ziyaret etti Açıklaması - Haber 13:18: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 13:18: Vali Ümit'e polislerden ziyaret - Haber 13:18: TİKA, Kovid-19 salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'da yardım paketi dağıtıyor - Haber 13:18: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Haber 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler