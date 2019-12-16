Haberler » Ekonomi » Michelin'in havasız lastiği Uptis'e 3 ödül - Ekonomi

Michelin'in havasız lastiği Uptis'e 3 ödül

Michelin'in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis, Almanya'da Golden Steering Wheel, Fransa'da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD'de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere 3 prestijli ödüle layık görüldü.

16.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:08Michelin'in havasız lastiği Uptis'e 3 ödül

'in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis, 'da Golden Steering Wheel, 'da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD'de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere 3 prestijli ödüle layık görüldü.


Şirketten yapılana açıklamaya göre, Michelin, haziran ayında "Movin On 2019" zirvesinde duyurduğu patlamayan lastik teknolojisiyle olağanüstü teknolojik gelişmelere dikkati çeken inovasyon ve yılın lastiği kategorilerinde, Almanya'da Golden Steering Wheel, Fransa'da 2020 Coyote Otomobil Ödülü ve ABD'de 2020 AVT ACES Ödülü olmak üzere 3 prestijli ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grubu Başkanı Florent Menegaux, şunları kaydetti:


"Lastik endüstrisinde çığır açan Uptis teknolojisinin, birbirinden prestijli 3 ödüle layık görülmesi bizler için bir gurur kaynağı oldu. Kazandığımız bu ödüller, Michelin'in inovasyon ve sürdürülebilir hareketlilik konusundaki çabalarının önemini ortaya koydu. Bu ödüller, Michelin ekiplerinin yaklaşık 10 yıllık araştırmaları için bir takdir göstergesi niteliğinde. UPTIS prototipi, halihazırda yapı tasarımı ve yüksek teknoloji ürünü materyalleri ile ilgili olarak 50'den fazla patentin konusu olmuştur. Bu, Michelin'in daha güvenli, daha verimli, daha erişilebilir ve çevre dostu olan hareketliliği teşvik etme konusundaki inovasyon kapasitesini tam olarak göstermektedir."

Verilen bilgiye göre, havasız lastik Michelin UPTIS, hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik açısından büyük bir yenilik sunuyor. Bu prototip, her türlü patlama riskini ortadan kaldıran yenilikçi ve devrim niteliğinde teknolojisi sayesinde araç sürücülerinin içini rahatlatacak, filo sahipleri ve profesyonel sürücülerin iş üretkenliğini optimize edecek ve herkesin saf materyal kullanımını önemli ölçüde azaltarak dolayısıyla israfı azaltıp sürdürülebilir hareketliliği teşvik edecek önemli avantajlar sağlıyor.


Michelin, Almanya, Fransa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:10 İstanbul, Avrupa'nın en hızlı büyüyen "mega şehri" olacak - Ekonomi
11:10 TCMB'den repo ihalesi - Ekonomi
11:10 Bütçe uygulama sonuçları (1) - Ekonomi
11:08 Michelin'in havasız lastiği Uptis'e 3 ödül - Ekonomi
11:04 Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni faiz indirimini açıkladı - Ekonomi
10:37 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 74 ile 370 lira arasında artacak - Ekonomi
10:01 Son dakika: Eylül'de işsiz sayısı 4 milyon 566 bin kişi oldu - Ekonomi
09:41 Türk-İş asgari ücrette 2578 TL'de ısrarlı - Ekonomi
08:40 Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı? - Ekonomi
23:35 Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Projenin bitirilmesi 6-7 yılı bulur - Ekonomi
16.12.2019 11:15:07