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Michelin ve Faurecia'dan enerji verimliliği için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) Michelin ve Faurecia iş birliğiyle, tüm hidrojen yakıt hücresi faaliyetlerini bir araya getiren Symbio'yu hayata geçirdi.

02.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:58Michelin ve Faurecia'dan enerji verimliliği için güçlerini birleştirdi
İSTANBUL (AA) ve iş birliğiyle, tüm hidrojen yakıt hücresi faaliyetlerini bir araya getiren Symbio'yu hayata geçirdi.
Michelin'den yapılan açıklamaya göre, lastik sektöründe geliştirdiği sürdürülebilir teknolojilerle çevre dostu kimliğini koruyan Michelin ve Faurecia iş birliğine gitti.
Akülü elektrikli otomobilleri tamamlayan tek sıfır emisyonlu çözüm olan hidrojen teknolojisi, elektro hareketliliğin uygulanmasını hızlandıracak.
Symbio, hava kalitesinin iyileştirilmesine, karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına ve enerji geçişini sağlanmasına yardımcı olacak.

Ekosistemin etrafında kurulan Symbio ile hafif, ticari araçlar ve kamyonlar ile diğer elektro hareketlilik alanları için hidrojen yakıt hücresi sistemleri geliştirilecek, üretilecek ve pazarlanacak.
Elektrikli hareketlilik talebinin, 350 bini kamyon olan 2 milyon hidrojen destekli araçla birlikte, 2030'a kadar ciddi seviyede artması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grubu Başkanı Florent Menegaux, hidrojen hareketliliğinin gelişiminin, Michelin'in özellikle yüksek teknolojili malzemeler alanındaki büyüme hedeflerinin mükemmel bir örneği olduğunu belirterek, "Bu strateji, daha sürdürülebilir bir hareketliliğin geniş kitlelere ulaştırılması vizyonunun bir parçası. Faurecia gibi önemli bir oyuncuyla bugün resmileştirilen ortaklık, bu iki yönlü hedefin bir göstergesi niteliğinde." ifadelerini kullandı.
Faurecia Genel Müdürü Patrick Koller de, "Michelin ile ortak girişimimizin resmi kimliğe kavuşması, Faurecia'nın hidrojen sistemlerinde dünya lideri olma stratejisi için bir başka önemli adım. Uzmanlığımız ve iş modellerimizin yenilikçi bir ekosistemde bir araya getirilmesi, müşterilerimiz ve tüketicilerin makul fiyatlı sıfır emisyon teknolojilerinin pazara hızla getirilmesi taleplerinin karşılanması için bulunmaz bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Faurecia, Michelin, Ekonomi

Kaynak: AA

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