Michelle Obama'nın Kitabı 10 Milyondan Fazla Sattı: 'Tarihteki En Popüler Otobiyografi Olabilir'

Eski ABD Başkanı Barack Obama 'nın eşi Michelle Obama 'nın yazdığı 5 ay önce piyasaya çıkan Becoming (Olmak) adlı kitabın şu ana kadar dünya çapında 10 milyondan fazla sattığı açıklandı. Yayımcı şirket Bertelsmann'a göre kitap, tarihteki en popüler otobiyografi olma yolunda ilerliyor.Alman medya şirketi Bertelsmann, kitabı piyasaya çıkaran Penguin Random House Yayınevi'nin hisselerinin yüzde 75'ine sahip.Bertelsmann'ın üst düzey yöneticisi Thomas Rabe, "Bu kitabın, tarihteki en başarılı anı kitabı olacağına inanıyoruz" dedi.Yayınevi 2017 yılında Obama çiftiyle kitap hakları için 60 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Barack Obama 'nın kitabı ise henüz piyasaya çıkmadı.'Eşim Trump 'ı asla affetmeyecek' Michelle Obama kitabında evliliğinde ve iki çocuğuna hamile kaldığı dönemde yaşadığı sıkıntıları da anlatıyor.Obama, kitabında çocuk düşürdüğünü ve kızları Malia ile Sasha'ya tüp bebek yöntemiyle sahip olduğunu açıkladı.426 sayfalık kitapta ilk kez kamuoyuna açıklanan bir diğer bilgi ise Obama ve eşi eski ABD Başkanı Barack Obama 'nın bir dönem çift terapisine gitmiş oldukları.Kitap her yaşa ve her cinsiyete hitap ettiği için övülüyor. Michelle Obama , kitapta ayrıca eşinin, ABD'de doğmadığı iddiasına destek verdiği için halefi Donald Trump 'ı "asla affetmeyeceğini" söyledi.Obama, "Ya akli dengesi yerinde olmayan birisi eline silah alıp Washington 'a gelseydi? ya böyle birisi kızlarımızın peşine düşseydi? Yüksek sesli ve pervasız imalarıyla Donald Trump , ailemin güvenliğini riske attı. ve bundan dolayı onu asla affetmeyeceğim" dedi.