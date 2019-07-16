Michy Batshuayi kimdir? Fenerbahçe'de Michy Batshuayi hareketliliği!

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken hergün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son dakika transfer haberlerine göre Fenerbahçe, Michy Batshuayi için çalışmalara başladı. Chelsea'nin yeni sezon planında yer almayan futbolcu için transfer sezonunun sona ermesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi için planı ise kiralama yöntemi. Peki Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşındadır?

MİCHY BATSHUAYİ KİMDİR?

Michy Batshuayi, 2 Ekim 1993'de Bekçika Brüksel'de doğdu. Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, Premier League'de Chelsea takımında forma giymektedir.

Futbola 2003-2004'te RFC Evere'de başladı. 2004-2005'te Schaarbeek forması giydikten sonra 2005-2006 sezonunda Brussels'e geçti. 2006-2007 sezonunda Anderlecht'te denendi, sonrasında Brussels'e geri döndü. 2007-2008 sezonunu burada geçirdikten sonra, bu kez Standart Liège'e transfer oldu. 2011-2012 sezonu öncesi profesyonel sözleşmeye imza attı. Belçika U-21 millî takımı forması giyen Batshuayi; 11 kez giydiği millî formayla 5 gol attı.

2014-15 transfer döneminde ise Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Olympique de Marseille takımına 6M Euro bonservis ile transfer oldu. 2016-2017 sezonunda Chelsea'ye 39 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer oldu.

Chelsea ile anlaştıktan sonra Batshuayi, sırasıyla Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace takımlarına kiralık olarak gitti.

Futbolcunun Chelsea ile sözleşmesi 2021'de sona erecek.