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Michy Batshuayi'nin AFC Bournemouth'a Attığı Harika Gol

Michy Batshuayi May 2019'da kendi evinde oynadıkları AFC Bournemouth maçında harika bir gol atıyor. Belçikalı santrafor Aaron Wan-Bissaka'nın ortasında çok şık bitirerek takımının 5-3'lük galibiyetine katkı sağlıyor.

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Michy Batshuayi May 2019'da kendi evinde oynadıkları AFC Bournemouth maçında harika bir gol atıyor. Belçikalı santrafor Aaron Wan-Bissaka'nın ortasında çok şık bitirerek takımının 5-3'lük galibiyetine katkı sağlıyor. Michy Batshuayi'nin AFC Bournemouth'a Attığı Harika Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : AFC Bournemouth, Spor

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