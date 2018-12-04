Mıcır Yüzünden Takla Attı

Yatağan- Milas
karayolunda meydana gelen trafik kazasında, arabayı mıcıra kaptıran sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Yatağan-Milas karayolu Boğayokuşu Mevkii'nde geçtiğimiz gün öğle sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Kerem Özen idaresinde bulunan 48 NT 761 plakalı araç seyir halindeyken yolun mıcırlı olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağ tarafında bulunan boşluğa takla attı. Araç
, güçlükle durabildi.
Kazada, araç sürücüsü Özen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - MUĞLA
Araç,Yatağan,Milas
04 Aralık 2018 Salı 16:32