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Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin mıcıra kapılarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

03.08.2019 20:14 Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 4 yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin mıcıra kapılarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kandilli-Balı yolu üzerinde Sevim T'nin (33) kullandığı 67 TL 694 plakalı otomobil, mıcıra kapılınca kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Duru Defne Ç. (2), Derin Deniz Ç.(1) ile Seba Dolar E. (18) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunulmadığı öğrenilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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