Miço Koyu her gün tertemiz

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahiller özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşları konuk ediyor. Sahillerin ve plajların temizliğini titizlikle yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı Miço Koyu Kadınlar Plajı'nın temizliğini her gün aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Sabah ve akşam saatlerinde yapılan temizlik çalışmalarında, 6'sı bayan toplam 13 personel tarafından yapılıyor.

GÜNLÜK ORTALAMA 16 METREKÜP ÇÖP TOPLANIYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Miço Koyu Plajına gelen bayanların temiz bir çevrede denize girebilmeleri için mıntıka temizliğini her gün sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmaları her gün plajın açılış saati olan 09.00'dan önce ve plajın kapanış saati olan 19.00'dan sonra gerçekleştiriliyor. Mıntıka temizliği çalışmalarında kum, yosun ve evsel atık temizliği yapılıyor. Çalışmalarda günlük ortalama 16 metre küp çöp toplanıyor.

6 BAYAN PERSONEL VATANDAŞLARA HİZMET VERİYOR

Kandıra Kerpe'de bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı, bayanların rahat bir şekilde yüzüp eğlenebileceği bir plaj olarak hizmet veriyor. Miço Koyu Plajı'nda temizlik ve diğer tüm hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi personeli 6 bayan hizmet veriyor. Temizlik çalışmalarına 7 erkek personel de katılıyor.

KANDIRA'NIN EN ÖZEL PLAJI

Kandıra ilçesinin en güzel ve özel plajlarından biri olan Miço Koyu'nda 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir sahil kısmı var. WC, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri olan Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda engelli vatandaşlara yönelik de hizmetler veriliyor.