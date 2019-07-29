Miçotakis Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye
'yi sözde 'Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, 'herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak' dedi.
Miçotakis, 'Türkiye'ye tepki Kıbrıs (Güney) ve Yunanistan'ın işbirliği ile sınırlı değil. Bu AB'yi de ilgilendiriyor. Bu mesele sadece bir üye ülkesinin egemenlik haklarının değil AB'nin kendi enerji politikaları ile de ilgilidir' ifadelerini kullandı.