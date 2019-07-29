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Miçotakis Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak

Miçotakis Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacakSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'yi sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, 'herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak' dedi.

29.07.2019 17:54
Miçotakis Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak
Miçotakis Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'yi sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, 'herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak' dedi.
Miçotakis, 'Türkiye'ye tepki Kıbrıs (Güney) ve Yunanistan'ın işbirliği ile sınırlı değil. Bu AB'yi de ilgilendiriyor. Bu mesele sadece bir üye ülkesinin egemenlik haklarının değil AB'nin kendi enerji politikaları ile de ilgilidir' ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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