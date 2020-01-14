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Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz

Doğu Akdeniz gerilimi yaşadığımız Yunanistan'tan Türkiye'ye küstah tehdit geldi. ABD Başkanı Trump ile görüşen Yunan Başbakanı Miçotakis'in, Trump'a, "Egemenliğimizi ihlal edecek olurlarsa, Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz" dediği açıklandı.

14.01.2020 00:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 01:12

ile Libya arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını genişleten muhtırası 'ı rahatsız etmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Ocak Salı günü Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlaşmıştı. Görüşmede, Yunanistan'ın F-35 alımı ve programa katılımı konuşulurken, görüşmeye dair detaylar da gelmeye devam ediyor.

"TÜRKİYE'YE ASKERİ OLARAK CEVAP VERECEĞİZ"

Trump ile Miçotakis arasında geçen diyalogda, Miçotakis'in "Egemenliğimizi ihlal edecek olurlarsa, Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz." dediği belirtildi. Trump'ın "Ya Türkiye'ye karşı kaybedersen?" sorusuna da Miçotakis, "Kaybetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

POMPEO'DAN ABD'YE GÜVENMEYİN UYARISI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da Yunanistan'a, Türkiye ile aralarında oluşabilecek bir gerilimde ABD'ye güvenmemeleri gerektiği uyarısında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel


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