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Miçotakis'ten meclise koronavirüs çağrısı: Maaşlarınızın yüzde 50'sini bağışlayın

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten kritik bir açıklama geldi.

30.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:06
Miçotakis'ten meclise koronavirüs çağrısı: Maaşlarınızın yüzde 50'sini bağışlayın
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten kritik bir açıklama geldi. Miçokatis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki bakanların ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50'sini koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanması çağrısında bulundu.

Yunanistan, şimdiye kadar koronavirüsten en az etkilendiği gözlenen ülkelerin arasında yer almaya devam ediyor. Üç gün önce sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle virüse yakalananların sayısının daha da azalacağı umulurken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten kritik bir açıklama geldi.

MAAŞINIZIN YÜZDE 50'SİNİ BAĞIŞLAYIN

Miçokatis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki bakanların ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50'sini koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanması çağrısında bulundu. Miçotakis, mecliste yer alan milletvekili dostlarım önümüzdeki iki ay boyunca koronavirüse karşı mücadelede maaşlarınızın yüzde 50'sini bağışlamanız konusunda çağrıda bulunuyorum" dedi.

VİRÜS TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 743

Ben son yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da şu ana kadar virüse yakalananların sayısı 48'i yeni vaka olmak üzere toplam 743; ölü sayısı üçü yeni toplam 20 kişi. Bunlardan sadece üçü kadın olarak ifade edildi.

VİRÜS ORDUYA DA SIÇRADI

Yunanistan ordusu, koronavirüs salgınından etkilenen ordular arasında yer aldı. Virüs teşhisi konulan emekli bir tümamiralin damadının görev yaptığı fırkateyn 10 Mart'ta karantinaya alındı. 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının konuşlu olduğu Zisi Kışlası bir vaka üzerine karantinaya sokuldu. Çeşitli birimler görev yapan 4 askerde ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda görev yapan 4 askerde virüs tespit edilmesi üzerine karargahtaki askerler 16 Mart'ta evlerine gönderilerek karantinaya alındı. İskeçe'de görev yapan bir astsubay, 26 Mart'ta ölmüştü.


- Atina
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Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, Dünya
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