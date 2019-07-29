Yunanistan Başbakanı'ndan küstah sözler: Dış politikamızın en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i ziyareti sonrası basın toplantısında konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, baş başa ve heyetlerle görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Nikos Anastasiadis ile Doğu Akdeniz'de yoğunlaşmış Türk faaliyetlerini görüştüğünü söyleyen Miçotakis, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir. Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Anastaiadis'in, 9 Ağustos'ta yapılacak görüşmesi ile ilgili büyük ve kritik meselede, bazı ilerlemeler yapabilmemize olanak tanıyacak, yeni bir karşılıklı anlayış çerçevesi ortaya çıkabilmesi konusunda temkinli bir iyimserlik duyduğunu belirtti.

MÜZAKERELERE BAŞLAMA ŞARTI

Anastasiadis, Yunanistan'ın, Kıbrıs sorununa adil çözüm bulunması için harcanan çabalara verdiği desteğe teşekkür etti. "Dostum Miçotakis'e, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdim" diyen Anastasiadis, "Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk" şeklinde konuştu.

Kıbrıs'ta yeniden müzakerelerin başlaması konusunda açıklamalar yapan Anastasiadis, "Yunanistan'la, Türkiye'nin, Rum Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisindeki faaliyetlerine ve Kapalı Maraş ile ilgili planlara son verilmesi gerektiği ortak tezine sahibiz. Aynı şekilde, Kapalı Maraş ile ilgili projeler de güven yaratmak yerine, maalesef öteki tarafın gerçek niyeti konusunda kuşku ve inançsızlık yaratıyor" dedi.

Rum lider, Miçotakis'e hitaben, "Bunca saat bize, durumun daha da yakıcılaşmasını engelleyebilmemiz, ama aynı zamanda Kıbrıslıların tamamının çıkarına sonuçlanacak yaratıcı bir diyalog yapmamıza müsaade edecek şartların yaratılması için neyin en uygun metotlar olduğu konusunda birlikte kafa yorma fırsatı verdiğiniz için, size teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

KKTCBAŞBAKANI TATAR: KIBRIS'IN GERÇEKLERİNİ GÖREMİYORLAR

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar da, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Güney Kıbrıs'ı ziyaretinde yaptığı açıklamaların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Başbakan Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve beraberindekileri kabul etti.

Heyeti kabulde Miçotakis'in Güney Kıbrıs'ı ziyareti ile ilgili açıklamalar yapan Tatar, "Kıbrıs'ın gerçeklerini göremiyorlar. Kıbrıs da güya sadece bir halk vardır o da Rum halkı. Kıbrıs Türk halkının haklarından, çıkarlarından, menfaatlerinden ve hassasiyetlerinde haberleri yok gibi bir açıklama yaptılar ve Kıbrıslı Türkler olarak bizim bunlara olumlu bakmamız mümkün değildir. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur" dedi.

YUNAN BAŞBAKANINA KKTC BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN TEPKİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir" sözlerine tepki gösterdi.

Özersay, Bakanlar Kurulu sonrasında toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Yunanistan başbakanının sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirme yapmak istiyorum. Yunanistan başbakanının açıklamaları çağ dışı. Doğu Akdeniz'de yasa dışı faaliyet arıyorsa, Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı ve Türklerin haklarının gasp edildiği yapılan faaliyetlere baksınlar" dedi.

'RUMLARIN İŞGALİNE BAKSIN'

Özersay, "Bir kere Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının, bizzat Yunanistan'ın kendisinin bu ülkede düzenlemeye kalkıştığı bir darbeden kaynaklandığını, bir işgale son verilmek üzere yapılmış bir askeri müdahale sonucunda, Türk askerinin bu adada bulunduğunu kimse unutturmaya çalışmasın. Yunanistan başbakanı bir işgal arıyorsa, Kıbrıs Cumhuriyeti dediği devletin, Kıbrıslı Rumlar tarafından işgaline bakmasını kendisine tavsiye ederim. Anayasasının üçte ikisi askıya alınmış olan Kıbrıslı Türkleri hiç bir şekilde temsil etmemesine rağmen, temsil ediyormuş gibi yapan, Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp eden sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgaline bakmasını tavsiye ederim" sözleriyle tepki gösterdi.