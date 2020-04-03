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Microsoft, 2020 Etkinliklerini Dijital Ortama Taşıyor

Microsoft'un Temmuz 2020 ile Haziran 2021 arasında gerçekleştirmeyi planladığı bütün etkinliklerini dijital ortamda gerçekleştireceği belirtildi.

03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:50
Microsoft, 2020 Etkinliklerini Dijital Ortama Taşıyor
Microsoft 'un Temmuz 2020 ile Haziran 2021 arasında gerçekleştirmeyi planladığı bütün etkinliklerini dijital ortamda gerçekleştireceği belirtildi.

Microsoft sözcüsü yaptığı açıklamada Corona virüsü salgını nedeniyle gelecekte planladıkları bütün etkinlikleri dijital ortamda gerçekleştireceklerini ve etkinlik takviminde düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen Build konferansı için şirket, geçtiğimiz yıl itibarıyla konferansın bundan sonraki yıllarda dijital ortamda gerçekleşmesini planladıklarını açıklamıştı.

Bunun yanı sıra Microsoft'un her yıl ev sahipliğini gerçekleştirdiği, en büyük teknoloji konferanslarından biri olan Ignite konferansının da bu yıl dijital ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

Teknolojik Dönüşüm mü Başlıyor?

2021 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerle ilgili nasıl bir yol izleyecekleri sorulduğunda ise Microsoft sözcüsü Foley, 2021 etkinlikleri için hâla değerlendirme aşamasında olduklarını ifade etti.

Şubat ayının ortalarında gerçekleşmesi planlanan Dünya Mobil konferansının iptal edildiği açıklanırken Foley, organizatörlerin ve katılımcıların bu tarz konferansların gerekli olmadığını düşünmeye başlayacaklarını öngördüğünü belirtmişti.

Uzmanlar bu durumu teknolojik dönüşüm olarak değerlendiriyor ve Corona virüsü etkisinin geçmesinin ardında da etkinliklerin dijital ortamda gerçekleştirilmeye devam edeceğini öngörüyorlar.

Kaynak: Tamindir



Teknoloji Manşet

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