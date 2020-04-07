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Microsoft, 2021 Temmuz'una Kadar Etkinliklere Dijital Olarak Katılacak

Microsoft, COVID-19 nedeniyle önümüzdeki senenin Temmuz ayına kadar olan etkinliklerin tamamına dijital olarak katılım kararı aldı.

07.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:51
Microsoft, 2021 Temmuz'una Kadar Etkinliklere Dijital Olarak Katılacak
Microsoft , COVID-19 nedeniyle önümüzdeki senenin Temmuz ayına kadar olan etkinliklerin tamamına dijital olarak katılım kararı aldı. Ancak durum yakından gözlemlenmeye devam edilecek.

Malumunuz COVID-19 salgını başımızın belası olmaya devam ediyor. Yayılmasının mümkün olabildiğince önlenmesi için de hem geliştiriciler, hem yayıncılar ve de büyük şirketler çeşitli önemler alıyorlar. Bu bağlamda yıl boyunca düzenlenmesi beklenen birçok etkinliğin, fuarın, festivalin ve konferansın geleneksel şekli iptal edilmiş ve dijital ortama geçiş kararı alınmıştı. Ancak görünen o ki bu durum önümüzdeki seneye de sarkacak. Microsoft, önümüzdeki etkinliklerini 2021 yılının Temmuz ayına kadar sadece dijital olarak düzenlemeye karar vermiş. The Verge sitesine yansıyan bir habere göre, Microsoft tarafından MVP'lere (En Değerli Profesyonel) e-postalar gönderilmiş.

Bu e-postaların içeriğinde, "COVID-19 ile gelen zorlukların ışığında, Microsoft küresel durumun gelişimini yakından istiyor ve şirket genelindeki şahsi etkinlik stratejisinin genelini yeniden değerlendiriyordu. Şirket olarak Microsoft, tüm harici ve dahili etkinlikleri Temmuz 2021'e kadar dijital öncelikli deneyimlere çevirme kararı aldı. Bu, 28 Mart - 2 Nisan 2021 için programlanmış MVP & RD Summit'i de kapsayacak. Durumu değerlendirmeye devam edecek ve durum izin verdiğinde şahsi olarak birleşmeyi sabırsızlıkla bekleyeceğiz." sözlerine yer verilmiş.

It's official: All Microsoft conferences will be digital-only through July 2021. pic.twitter.com/wTBb7Z6pQB
— Ginny Caughey (@gcaughey) April 6, 2020

Bu karar bağlamında Amerika menşeli yazılım devi, Eylül ayında düzenlenmesi beklenen Microsoft Ignite etkinliğini sadece dijital olarak düzenleyecek. Bununla birlikte Computex 2020, GamesCom 2020, CES 2021 ve E3 2021 de listeye dahil. Ancak bu fuarların da COVID-19 salgını nedeniyle dijital olarak düzenlenecek olması ihtimalini de göz ardı etmemek lazım.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Microsoft, Teknoloji
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