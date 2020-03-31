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Microsoft Azure Talebi 7 Kat Arttı

Microsoft, koronavirüs pandemisinin bünyesinde bulunan hizmetler üzerindeki etkisine dair bir açıklamada bulundu.

31.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:49
Microsoft Azure Talebi 7 Kat Arttı
Microsoft , koronavirüs pandemisinin bünyesinde bulunan hizmetler üzerindeki etkisine dair bir açıklamada bulundu. Kuruluş; iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentilerden oluşan platformu Microsoft Teams kullanımında büyük bir artış olduğunu ve günlük 44 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edildiğini söyledi. Elbette sadece bu değil. Microsoft, bulut hizmetlerinin kullanımında %775 oranında muazzam bir artış olduğu da söylendi. Tüm bu artışa rağmen, önemli hizmet kesintileri yaşanmaması da önemli bir nokta olarak ifade edildi.

Microsoft uygulamaları daha fazla kullanıldı

Devasa yazılım şirketi, Windows Sanal Masaüstü kullanımında da üç kat artış meydana geldiğini ve bunun sebebinin şu anda evden çalışmak zorunda olan insanlar olduğunu belirtti.

Şirket ayrıca, hükümetlerin COVID-19 panellerini vatandaşlarla paylaşmak için kullandığı kamuya açık analiz hizmeti Power BI kullanımının da bir hafta içinde %42 oranında arttığını söyledi.

Microsoft, "Geçen haftaki güncellemeden bu yana, küresel sağlık salgını, büyük ya da küçük her kuruluşu, çalışanlarını ve hizmet ettikleri müşterileri etkilemeye devam ediyor. Herkes, benzeri görülmemiş bir zamanda operasyonlarını sürdürmek için gereken bulut hizmetleriyle, başta dünya genelinde kritik sağlık ve güvenlik organizasyonları olmak üzere tüm müşterilerimizi desteklemek için yorulmadan çalışıyor. Aynı şekilde biz de bağlantıda kalmaya ve Microsoft'a güvenen yüz milyonlarca insanı desteklemek için hizmet vermeye çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Microsoft, Teknoloji
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