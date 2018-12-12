Microsoft Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2 Bin Eğitimciyi Bir Araya Getirdi

Öğrenci ve öğretmenleri en yeni eğitim teknolojileriyle güçlendirmeye devam eden Microsoft Türkiye, bu kapsamda İstanbul'da 4. Geleneksel Microsoft Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, dijital okuryazarlık, eğitimde dijital dönüşüm, karma gerçeklik ve geleceğin meslekleri uzmanlar ve akademisyenler tarafından ele alındı.

Öğrencilerin ve eğitim kurumlarının teknolojiyle güçlendirmek ve dijital okuryazarlığı ülke çapında yaygınlaştırma hedefi ile çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Microsoft Türkiye, eğitim dünyasını yeni nesil teknolojiler hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla 12 Aralık'ta İstanbul'da 4. Geleneksel Microsoft Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ni düzenledi. Yapay zekâ, karma gerçeklik, dijital dönüşüm ve kodlamanın yanı sıra geleceğin meslekleri, dijital sınıf uygulamaları ve yenilikçi eğitim modellerinin işlendiği toplantılara 2 bin eğitmen ve akademisyen katıldı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un açılış konuşmasının yaptığı, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'nun ev sahipliğinde gerçekleşene toplantıya, Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, eğitim uzmanı Ali Koç ve Gökhan Yücel gibi birçok profesyonel konuşmacı olarak katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, yaptığı konuşmada, "Microsoft'un özellikte yaratıcı karakteri hepimizi mutlu ediyor. Ben teknolojiyi bir araç olarak görüyorum. Teknolojideki bu değişim giderek kendini gösteriyor. Dönüşen dünya ve değişen koşullar, sosyal etkisini de gençlerimiz arasında gösteriyor. Büyük kolaylıklar sağlayan teknolojiden zarar görmeden faydalanabilmeyi öğrenmeliyiz. Bir yandan da dünyada kötüye giden durumların düzeltilmesinde teknolojiye önemli rol düşüyor. Microsoft'un hizmetlerinin de temelini oluşturan veri çok hassas bir konu. Tüm kararlarımızı eğer veriye dayalı almazsak başarılı hikâyeler yazamayız. Eğitimde iyi işler yapabilmemiz için veriyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Burada teknoloji devreye giriyor. Amacımız, teknolojiyi, öğrencilerin her an kullandıkları günlük bir araç haline getirmek istiyoruz. Burada önemli olan eğitimin niteliğinin iyileştirilmesidir. Eğitimin evrenselliği teknolojinin evrenselliğiyle yakın ilişkide. Biz de önce evrensel bakarak öğrendiklerimizi yerele uygun hale getirmeyi hedefliyoruz. Hepimiz bu ülke için ortak bir hedefte ilerlemeliyiz. Hepimiz eğitimin geleceğini oluşturma konusunda çok çaba harcıyoruz. Bugün burada olmak çok önemli benim için çünkü eğitimin geleceği için gerçekçi adımların atılması beni mutlu ediyor. Microsoft gibi bir şirketin birikimini, eğitime destek veren birçok şirket gibi, çok değerli görüyorum. Bu desteklerden ötürü Microsoft'a teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki bugün ulaşılacak sonuçlar mutlaka kendine uygulama zemini bulur."

ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDE 65'İ HENÜZ VAR OLMAYAN MESLEKLERDE ÇALIŞACAK

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, zirvede yaptığı konuşmada teknolojinin eğitimin geleceğini şekillendirecek en önemli unsur olduğunu belirterek: "Teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak Microsoft'un DNA'sında var. Bu hedefimiz için eğitim alanında attığımız adımlara özellikle çok dikkat ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yarının liderleri bugünün sınıflarında eğitim görüyor. Yapılan araştırmalar 2030 yılı itibarıyla 375 milyona kadar insanın bugün yaptıkları işi değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekiyor. Bugün eğitim görmekte olan öğrencilerinin yüzde 65'i henüz var olmayan mesleklerde kariyerlerine başlayacak. Fakat yeni iş kolları yeni yeteneklere hâkim çalışanlar talep edecek. Bu nedenle gençlerimizin en gelişmiş teknolojilerle yarının dünyasına hazır olması lazım. Biz de Microsoft Türkiye olarak, eğitimin kurumlarının ve öğrencilerin geleceğe göre şekillenmesi adına, tam 25 yıldır, Türkiye'de büyük yatırımlar yapıyoruz ve faydalı iş birlikleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

BULUT, YAPAY ZEKÂ VE KARMA GERÇEKLİKLE EĞİTİME DESTEK

Yeni bir eğitim anlayışıyla, teknolojinin nimetlerini öğrenci ve öğretmenlere sunmak gerektiğine dikkat çeken Kansu, "En gelişmiş teknolojilerle, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitime destek veriyoruz. Türkiye'de birçok eğitim kurumu Minecraft'la eğlenceli bir kodlama eğitimi programı uyguluyor. Bulut altyapımızla okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin daha fazla ve anlık olarak etkileşimde olmasını sağlıyoruz. Yakında Karma Gerçeklik çözümümüz HoloLens ve 3 boyutlu gözlüklerimiz Hacettepe Üniversitesi'nde kullanılmaya başlanacak. Özellikle beyin ve ortopedi cerrahisiz olmak üzere, tespiti çok zor tümörlerin ameliyatları artık daha başarılı geçecek."

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul ise: "Yapay zekâ, Bulut, IoT gibi teknolojiler hepimizin hayatını şekillenecek. 2020 yılında 50 milyardan fazla cihaz birbirine bağlı olacak. Veri miktarı artacak. Veriye yatırım yapmayan şirketler tarihe karışacak. Makineler bizimle beraber yaşamaya bizi yönlendirip fikir vermeye başlayacak. Ekonomik dinamikler değişecek. 2025 yılında dijital ekonomi dünya ekonomisinin yüzde 24'ünü oluşturacak. Ulaşım sürücüsüz hale gelecek. Robotla bizimle beraber spor müsabakalarında koşmaya başlayacak. Robotlar yaşamımızın bir parçası olmaya başlıyor. Gelecekte insanların ve öğretmenlerin istihdamı, şirketlerde çalışan robot sayısı gibi bilgiler gündeme gelecek. Hepimiz bu dönüşen geleceğe hazırlıklı olmalıyız. Özellikle de öğrencilerimizi bu yönde en yeni bilgiler ve araçlarla eğitmeliyiz. Bir Çin atasözü şöyle diyor, 'Gelecek yılı planlıyorsanız pirinç ekin ama 100 yıl sonrasını hedefliyorsanız eğitime yatırım yapın'. Biz de Microsoft olarak, bu bilinçle en gelişmiş teknolojileri eğitim sistemlerinin, öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunuyoruz."

EĞİTİM PROGRAMLARIYLA TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELECEĞİNE YATIRIM

Geleceğin teknolojilerine herkesi ortak eden adımlar atmayı sürdüren Microsoft Türkiye, 25 yıl boyunca, Türkiye'de 60.000 çocuğa kodlama, programlama ve dijital okur-yazarlık eğitimi verdi. Microsoft Imagine Academy'de 280.000 eğitimciye mesleki eğitim sağlandı. Microsoft Türkiye, 2018 yılı boyunca 53.174 çocuğu Hour of Code (Kodlama Saati) ile kodlama ve algoritma gibi kavramlarla tanıştırdı. Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesinde 19.000 çocuk kodlamayla tanıştı. Microsoft Cloud Society adlı bulut eğitim platformunda 110.000 üyeye sertifika verildi.