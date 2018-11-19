Microsoft, Emojileri Ne Kadar İyi Taklit Edebildiğinizi Ölçen Uygulama Yayınladı

Emojiler, yani o hankiruh halimiziyansıtan ifadeler internet dünyasının en önemli unsurlarından biridir diyebiliriz. Bazen cümlelerce yazı ile anlatamayacağımız şeyleri biremojiile ifade edebiliyoruz. Yazılım devi Microsoft
'unEmoji8ismini verdiği yeni uygulaması ise bu emojileri ne kadar başarılı bir şekildetaklit ettiğiniziölçüyor.[bkzdh=105179]Uygulama Microsoft Store'dan ücretsiz indirilebiliyorEmoji8 uygulaması bir emojiyi taklit ederken yaptığınız yüz ifadesiniPC'nizin kamerasınıkullanarak,makine öğrenimiteknolojisiyle analiz ediyor ve ne denli başarılı olduğunuzu öğrenmeniz için de1-100 arası bir puanlamayatabi tutuyor.Dilerseniz emojiyi taklit ederken oluşturduğunuz yüz ifadelerini deGIF formatındasosyal medyada paylaşma seçeneği de sunan uygulama, makine öğreniminin ne kadar hızlı ve esnek olduğunu göstermesi düşünülerek tasarlanmış. Uygulamayı ücretsiz bir şekildeburaya tıklayarakMicrosoft Store'dan indirebilirsiniz.
Microsoft
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:01