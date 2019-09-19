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Microsoft hisseleri tarihi düzeyine yükseldi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft hisseleri, Perşembe günü 141.68 dolarla tarihi düzeyini gördü.

19.09.2019 17:08Microsoft hisseleri tarihi düzeyine yükseldi
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft hisseleri, Perşembe günü 141.68 dolarla tarihi düzeyini gördü.
Microsoft'un ISP Nextlink ile ABD'de 9 milyon hot spot oluşturacağı açıklamaları sonrası şirket hisselerinde gözle görülür bir artış izlenirken, şirketin ayrıca bulut hizmeti Microsoft Azure'a yönelik online video platformu içeriği için Eros International ile anlaştığı belirtildi.
Söz konusu gelişmenin ardından Nasdaq'ta listelenen Microsoft hisseleri, açılış işlemlerinde yüzde 1.95 değer kazanarak 141.22 dolara yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Ekonomi

Kaynak: DHA

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