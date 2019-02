Microsoft, Hololens Uygulamalarını İos ve Android'e Getirecek

Kaynak: WebTekno

Artırılmış gerçeklik ya da kısaca AR son yılların gözde teknolojileri arasında yer alıyor. Çok büyük bir kesim AR uygulamalarıyla tanışmasını Pokemon Go gibi oyunlara borçlu olsa da özelliğin epey geniş bir kullanım alanı var. Microsoft 'un kendi artırılmış gerçeklik donanımı olan HoloLens için hazırlanmış pek çok uygulama bulunuyor. Firma şimdi bu uygulamaları ve ilgili servisleri, mobil kullanıcılara da sunmaya hazırlanıyor.HoloLens, biraz yüksek bir fiyata sahip ve her kullanıcının satın alabileceği bir cihaz değil. Microsoft'un attığı adım sayesinde, mobil uygulamalar sayesinde donanıma yatırım yapmadan da bu cihaza ait uygulamaları kullanmak mümkün hale gelecek.Android ve iOS'a çıkacak ilk iki uygulama ise Dynamics 365 Product Visualize ve Dynamics 365 Remote Assist olacak.Dynamics 365 Product Visualize iOS için yayınlanacak. Bu uygulama sayesinde ürünleri 365 derece görüntülemek mümkün olacak. Satış görevlileri ürünün bir ortamda nasıl görüneceğini bu uygulama sayesinde canlandırabilecekler. Örneğin bir koltuk satıcısı, koltuğun müşterinin evinde nasıl duracağını bu uygulama ile gösterebilecek.Dynamics 365 for Sales kullanıcıları, sergiledikleri ürünü doğrudan doğruya kendi iş akışlarından alacaklar. Bütün konfigürasyonlar ve bilgiler kayıtlı olacak.Android için yayınlanacak olan Dynamics 365 Remote Assist ise teknikerlerin ya da üreticilerin farklı yerlerde olsalar da bir arada çalışabilmelerini sağlayacak. Uygulamanın içinde mobil notlar, grup arama, Dynamics 365 for Field ile daha derin integrasyon gibi özellikler var.