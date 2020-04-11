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Microsoft Surface Neo'yu 2020'de Göremeyebiliriz

Microsoft, çift ekranlı Microsoft Windows 10X cihazı Surface Neo'yu geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

11.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:53
Microsoft Surface Neo'yu 2020'de Göremeyebiliriz
Microsoft , çift ekranlı Microsoft Windows 10X cihazı Surface Neo'yu geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Eğer bu yeni cihaza bu yıl içinde kavuşacağınızı umuyorsanız maalesef hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. ZDNet'ten Mary Jo Foley'e göre, Surface Neo'nun gelişi 2021'e ertelenmiş olabilir.

Foley'in Microsoft içerisinden bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Microsoft'un Ürün Sorumlusu Panos Panay'ın, ekibine Microsoft'un bu yıl Surface Neo'yu piyasaya sürmeyeceği bilgisini ilettiği belirtiliyor. Cihazın gelişinin neden ertelendiği henüz bilinmiyor ancak coronavirüs salgını neredeyse her sektörü olumsuz etkilemişken, erteleme sebeplerinden birinin coronavirüs olması pek de şaşırtıcı olmaz.

Öncelik Tek Ekranlı Cihazlarda

Microsoft'un yeni önceliğinin, Windows 10X'i Surface Neo gibi çift ekranlı bir cihazda kullanıma sunmadan önce, onu tek ekranlı cihazlara entegre etmek olduğu söyleniyor. Microsoft'un çift ekranlı cihazlarıyla ilgili kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse, teknoloji devinin 2019'da çift ekranlı birkaç cihaz tanıttığını ve bunlardan birinin Surface Neo, diğerinin ise çift ekranlı bir Android akıllı telefon olan Surface Duo olduğunu ifade edelim.

Microsoft'un çift ekranlı cihazlarının aksine, Samsung ve Huawei gibi diğer teknoloji devlerinin tek ekranlı ancak katlanabilen cihazlar üretmeye odaklanması da oldukça ilginç. Surface Neo'daki ertelemenin bir benzerinin Surface Duo'da da yaşanıp yaşanmacağı ise şimdilik merak konusu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Microsoft, Teknoloji
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