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BBC

Microsoft taşeronlarının bazı Skype görüşmelerini 'dinlediği' ortaya çıktı

Microsoft taşeronlarının, tercüme yazılımı kullanılan bazı Skype görüşmelerini dinlediği ortaya çıktı.

08.08.2019 07:23 Microsoft taşeronlarının bazı Skype görüşmelerini 'dinlediği' ortaya çıktı

Microsoft taşeronlarının, tercüme yazılımı kullanılan bazı Skype görüşmelerini dinlediği ortaya çıktı.

Teknoloji sitesi Motherboard'un haberine göre Microsoft'a hizmet veren bazı taşeronlar, bu görüşmelerin kalitesini tespit etmek için görüşmeleri dinliyor.

Fakat bu durum Skype'ın hizmet sözleşmesinde belirtilmiyor.

Microsoft ise bunun için kullanıcılardan izin aldığını savunuyor.

Skype'ın tercüme hizmeti sesli ve görüntülü görüşmeler sırasında tercüme hizmeti sunuyor.

Motherboard'un eriştiği görüşme kayıtlarında insanların "sevdikleriyle" kişisel konuları, kilo vermeyi ve ilişkilerindeki problemleri konuştuğu duyuluyor.

Haberde Microsoft taşeronlarının, şirketinin sanal asistanı Cortana ile yapılan görüşmeleri de de duyabildiği aktarıldı.

Şirketin gizlilik sözleşmesinde verilerin "adımıza çalışan tedarikçilerle paylaşabileceğine" dair bir ifade yer alsa da görüşmelerin insanlar tarafından dinlenmesine dair açıkça bir ifade yer almıyor.


Microsoft, Skype, Teknoloji
BBC


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