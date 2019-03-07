Microsoft Teknoloji Zirvesi 3000 Katılımcıyla Gerçekleşti

Haliç Kongre Merkezi'nde tüm gün süren zirvede uzmanların gözünden dijital dönüşüm, siber güvenlik, yeni nesil teknolojiler ve sektörel çözümlerle ilgili en yeni gelişmeler ele alındı. Teknoloji Deneyim Merkezinde ise yeni teknolojiler katılımcılara tanıtıldı.

Teknolojinin geleceğine ve geleceğin teknolojilerine her sene ayna tutan Microsoft Teknoloji Zirvesi, bu sene de dünyadan ve Türkiye'den ilham verici konuşmacılar, başarılı iş ortakları, çözüm geliştiriciler ve teknoloji dünyasına gönül veren isimleri bir araya getirdi. Nesnelerin İnterneti, bulut bilişim, yapay zeka, siber güvenlik ve artırılmış gerçeklik gibi teknoloji dünyasının geleceğini şekillendiren trendler başarılı örnekler ve uygulamalarıyla ele alındı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, Garanti Bankası CEO'su Ali Fuat Erbil, TAV Havalimanları, Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Ford Otosan CEO'su Haydar Yenigün, teknoloji trend yazarı Serdar Kuzuloğlu ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı değerli görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı.

Kansu: "Geleceğe giden dijital yolları birlikte inşa edeceğiz"

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye'nin bilişimde söz sahibi olması için 26 yıldır finanstan üretime, perakendeden sağlığa, ülkedeki sektörleri geleceğe taşıdıklarını belirtti. Özellikle bulut bilişim ve yapay zekâ alanlarında Türkiye'nin taşıdığı potansiyeli gerçekleştirebilmesi için iş ortaklarıyla önemi dijital dönüşüm projelerine imza atmaya devam ettiklerini vurgulayan Kansu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bilişim ekosistemini güçlendirmek için 12 bin iş ortağımızla 100 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. Yapay zekâdan karma gerçekliğe en yeni teknolojileri ülkemizde hayata geçirip, inovasyonun ve yeni fikirlerin önünü açıyoruz. Akıllı algılama platformumuz LUIS, yeni iş birliğimizle yakında Türkçe olarak kullanılmaya başlanacak. Türkiye, böylece, Microsoft'un önemli dilleri arasına giriyor. Türkiye'nin yerli yazılım alanında bir dünya oyuncusu olması için de önemli çabalar sarf ediyoruz. 2 binin üzerinde yerel girişimi destekliyoruz. Microsoft, Türkiye'de kurulu, yüzde 100 Türkiye'den yazılımcıların geliştirdiği yenilikçi bir açık kaynak yazılım şirketi olan Citus Data'yı satın aldı. Bu global adım ülkemizin yerli yazılım ekosistemi açısından taşıdığı potansiyeli gösteriyor. Ticari şirketleri güçlendirmenin yanında, bugüne kadar Türkiye'de 410'dan fazla STK'ya maddi ve teknik bilgi desteği verdik. STK'lara 26 yılda 170 milyon dolar karşılığı bağışta bulunduk. Türkiye'nin parlak geleceğine giden dijital yolları tüm iş ortaklarımız ve kullanıcılarımızla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Kansu: "Buluttan 112 bin yeni iş fırsatı gelecek"

Murat Kansu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin geleceğinde bizi bekleyen yollar fırsatlarla dolu. Nitekim araştırmalara göre, Türkiye'de bulut bilişimi benimseyen şirketler 5 yıl içinde 15 milyar dolar net gelir elde edecek. Bulut bilişim Türkiye'de 2022 yılına kadar 112 bin yeni iş fırsatı sunacak. Geleceğin Türkiye'si, gücünü bulut teknolojilerinden alacak. Bugün, büyük bir başarıyla ve gururla gerçekleşen zirvemiz, geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlıyor."

CEO'lar dijital dönüşüm yolculuklarını paylaştı

Zirvenin ilgi gören etkinliklerinden biri olan CEO paneldeki konuşmasında,Ford Otosan CEO'su Haydar Yenigün, şunları belirtti: Teknoloji sektörü geleceği bizden daha iyi gören bir sektör oldu. Yine de, otomotiv sektörü sonunda çağı yakaladı ve yeni teknolojileri benimsemeye başladı. Teknolojiyi benimsedikçe müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebiliyoruz. Teknolojiden alığımız güçle, örneğin Türkiye'nin ilk akıllı kamyonunu ürettik. İçinde bulut iletişimi ve yapay zekada güç alan akıllı sistemler var. Microsoft'un da desteğiyle geliştirdiğimiz sistemler sayesinde, araçların verimli kullanılmasını sağlıyoruz, bakım öngörülerinde bulunuyoruz, maliyetleri azaltıyoruz. Filolara güvenlik sağlıyoruz. Buna benzer dünyada sadece birkaç proje var. Bununla gurur duymalıyız.

Garanti Bankası CEO'su Ali Fuat Erbil ise, Veri herkes için çok değerli ve anlamlı olmaya başladı. Bun bağlı olarak yeni iş modeller çıkmaya başladı. İşlemlerimizin %90'dan fazlasını dijital tabanda yapıyoruz. Bu nedenle veriyi işlemek bizim için hayati bir öneme sahip, veriyi akıllı yönetmek lazım. Veriyi etkin değerlendirerek müşteri memnuniyeti sağlıyoruz aynı zamanda iç operasyonlarımız da kolaylaşıyor. Bizim için, dijital dönüşüm, stratejimizin merkezinde yer aldı. Her operasyonumuzda bu yenilikçi bakış açımızı koruyoruz. Dijitalleşmeyi kurum kültürümüzün bir parçası haine getirdik. Dijital hedeflerimizi yerine getirdiğimiz ölçüde yenilikçi bir banka olarak ayrıştık. Teknolojileri yakından takip ettiğimiz için birçok alanda ilk olmayı başardık.

Havacılık, teknolojiyi gökte ve yerde kullanan bir sektör olduğunu belirten Holding İcra Kurulu Başkanı Dr. Eng. M. Sani Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Havada ve karada birçok karmaşık operasyon yürütüyoruz. Bu yoğunlukta teknoloji, hem operasyonel verimlilikte hem de yolcu konforunun sağlanmasında kullanılıyor. Hava limanları akıllı binalar. Bunların çok iyi yönetilmesi gerekir. Bünyemize TAV Teknoloji Şirketini kurduk. Bu sayede en iyi en yeni teknolojileri öğreniyoruz, şirketimize entegre ediyoruz. Bir şeyi bilmeden dijitalleştiremezsiniz. Yeni teknolojilerden iyi faydalanmak gerekiyor, bu konuda çekingen olmamak lazım. Örneğin, hava ve kara operasyonlarımızı birleştiren bir algoritmaya yaptığımız yatırımla trafiğimiz arttı neredeyse yatırımımızın 10 katını kısa sürede geri kazandık. Bunun yanında, yeni teknolojik sistemlerimiz desteğiyle müşteri memnuniyetini artırdık ve birçok global ödül de aldık."

En yeni teknolojiler Deneyim Merkezi'nde sergilendi

Yaklaşık 3000 kişinin katıldığı ve Datamarket ana sponsorluğunda gerçekleşen zirvede kurulan Start-Up alanında 8 başarılı girişimciye yer verilirken, Teknoloji Deneyim Alanı içinde Müşteri Deneyim Merkezi, Microsoft Teknoloji Merkezi ve Uzmanlara Sorun alanları katılımcılarla buluştu. İyilik İçin Teknoloji alanında ise Türkiye'nin önde gelen 4 sivil toplum kuruluşu YenidenBiz, Kodluyoruz, Tohum Otizm ve Habitat yer aldı.

Kaynak: Bültenler