Microsoft Türkiye'de üst düzey atama

Dinamik yönetim ekibiyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön vermeye devam eden Microsoft Türkiye'de Çözüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan Cem Kubilay 1976 doğumlu. İlkokulu Ankara ve Trabzon'da, ortaokul ve liseyi Edirne Anadolu Lisesi'nde okuyan Kubilay, Trakya Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra, üniversite yıllarında yarı zamanlı olarak çalışmaya başladığı Migros Türk TAŞ'de bilgi işlem departmanında profesyonel iş yaşamına giriş yaptı.

Migros Türk'teki 8 yıllık dönemden sonra, Teradata'ya danışman olarak geçiş yapan Cem Kubilay, ulusal ve uluslararası birçok projede aktif görev aldığı altı yılın ardından Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Kubilay, 2012 yılında Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ne Büyük Veri Ürün Ailesi Satış Sorumlusu olarak Microsoft'a geçiş yaptı. Microsoft içerisinde Orta Doğu ve Afrika, Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde çalışan Cem Kubilay, Microsoft Türkiye'de Çözüm Grubu Teknik Grup Müdürü olarak çalışmalarına devam etti. 1,5 yılın ardından Microsoft Türkiye Çözüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanan Cem Kubilay, evli ve 2 çocuk babası.