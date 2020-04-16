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Microsoft Türkiye Yöneticileri ile canlı web konferansları başlıyor

Microsoft Türkiye, Kodluyoruz ve Habitat Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü Geleceğini Tasarla programı kapsamındaki eğitimlerden sonra konferanslar da Microsoft Teams ile online olarak verilmeye başlandı.

16.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:13
Microsoft Türkiye Yöneticileri ile canlı web konferansları başlıyor

Microsoft Türkiye, Kodluyoruz ve Habitat Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü Geleceğini Tasarla programı kapsamındaki eğitimlerden sonra herkesin katılımına açık "Geleceği Tasarlayanlar Anlatıyor" başlıklı canlı web konferansları Nisan ayı boyunca Microsoft Türkiye yöneticileriyle gerçekleşecek.

Ülkemizdeki dijital yetenek gelişimini ve istihdam potansiyelini desteklemeyi hedefleyen girişim, herkesin katılımına açık "Geleceği Tasarlayanlar Anlatıyor" başlıklı canlı web konferansları Nisan ayı boyunca Microsoft Türkiye yöneticileriyle gerçekleşecek.

Microsoft Türkiye, Kodluyoruz ve Habitat Derneği ile hayata geçirilen Geleceğini Tasarla programı, iş arayan gençlerin dijital becerilerini geliştiren ve istihdam potansiyelini artıran ders içeriklerini dijitale taşımıştı. Program şimdi de, Microsoft Türkiye yöneticilerinin konuşmacı olarak yer aldığı "Geleceği Tasarlayanlar Anlatıyor" başlığıyla herkesin katılımına açık web konferansları düzenlemeye başladı.

Habitat Derneği'nin Youtube kanalı ve Teams üzerinden 16 Nisan saat 17.00'de gerçekleştirilecek ilk canlı yayının konusu "Geleceğin Meslekleri" olacak. Microsoft Türkiye İK'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Gaon ve Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı R. Erdem Erkul'un konuşmacı olarak katılacağı etkinliğin moderatörlüğünü Habitat Derneği Kurucu Başkanı Sezai Hazır yapacak. İkinci yayın ise 17 Nisan'da saat 17.00'de "Digigirlz: Teknolojide Kadın" başlığıyla düzenlenecek. Microsoft Türkiye'de Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı ve Microsoft Türkiye Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bern Yılmaz'ın konuşmacı olarak yer alacağı webinar'da Habitat Derneği Dijital Dönüşüm Programı Proje Yöneticisi Ece Vural moderatörlük yapacak.

Program'ın 3'üncü etabı 22 Nisan'da saat 17.30'da canlı yayımlanacak. "Daha İyi Bir Dünya için Yapay Zeka" başlıklı webinar'a konuşmacı olarak Microsoft Türkiye Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Burcu Modanlı ve Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç katılacak. 30 Nisan'daki 4'üncü webinar ise saat 15.00'da Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ve Microsoft Türkiye Azure & Hibrit Bulut Platformları Direktörü Cüneyt Batmaz katılımıyla "Akıllı Şehirler & Veri Bilimi" başlığıyla gerçekleşecek.

Microsoft Teams uygulaması ve Habitat Derneği YouTube kanalı üzerinden aktarılacak canlı webinarlar, teknolojide bilgi sahibi olmak ve kendini geliştirmek isteyen herkese açık ve ücretsiz olarak sunuluyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Microsoft Türkiye, Microsoft, Güncel
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