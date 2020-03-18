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Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Çin'de ortaya çıkan ve 8 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüse karşı dünyayı 5 yıl önce uyardığı görüntüler ortaya çıktı.

18.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:44

Dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüs kabusunu yaşarken, 5 yıl önce Microsoft 'un kurucusu Bill Gates'in bir konferansta söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. Bill Gates'in, yıllar önce yaptığı konuşmasında tüm dünyayı koronavirüse karşı uyardığı ortaya çıktı.

"OLDUKÇA BULAŞICI BİR VİRÜS OLACAKTIR"

Gates, 2015 yaptığı bir TED konuşmasında "Önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse, bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti. Gates'in bu sözleri "Virüs önceden biliniyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.

7 BİN 954 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, tüm dünyayı paniğe sevk eden ölümcül koronavirüs salgını toplamda 7 bin 954 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 82 bin kişi ise aktif vaka sayısının 200 bine dayandığı virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bill Gates, Microsoft, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (7)
İSLAM:Peygamber efendimiz sav. Yüzyıllar önce bu uyarıyı yaptı
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KESKİN:hiç inanmam , geleceği ve gaybı ALLAH BİLİR, tabiki insanlar taşkınlık yaptıkça musibetler artar ve şiddetli olur, ALLAH BİZİ KURANDADA UYARIYOR YA, ama insanlar nankördür. ALLAH KURANI KERİMDE BÖYLE DER.
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DJ BORİS BREJCHA:ZATEN BUNU ALTINDA SİZ VARSINIZ.
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PROF:5 YIL ÖNCE BİZZAT BU OYUNU KURGULAYANLARIN YANINDA YER ALDI. ŞİMDİ CİCİ ÇOCUK ROLLERİ OYNUYOR.
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İSHAK:zaten bilim kurgu filmlerinde sürekli bu konu adeta bilinç altımıza empoze ediliyordu Stargate Atlantis deki sahnelerde pegasus virüsleri karantinaları bence aşı falan halihazırda sümen altında bekliyor uygun ortam zaman pazar fiyatı olgunlaştırılmayı bekliyor sadece
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MEHMETK:bunu önceden bilmesi imkansız ama ortada böyle bir gerçek de var. virüsler en büyük katiller olacaklar. bu daha başlangıç, daha kötü ve daha bulaşıcı virüsler gelecek. onları düşünüyorum ben.
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SİVASLI İBOCAN:ORGANİK mi, DOĞAL mı düşünmeye başladım. .
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