24.06.2019 16:34
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, kariyeri boyunca yaptığı en büyük hatayı açıkladı. Gates, söz konusu hatanın 400 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz dönemde piyasa değeri 1 milyar doların üzerine çıkan Microsoft 'un kurucusu ve son birkaç yıla kadar dünyanın en zengin ismi olan Bill Gates , profesyonel hayatında yaptığı en büyük hatayı açıkladı.

400 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Dünyanın en zengin insanı olma unvanını Amazon 'un kurucusu Jeff Bezos 'a kaptıran Gates, en büyük hatası olarak Android'in kuruluşuna tepkisiz kalması ve Microsoft 'un kendi mobil işletim sistemi için yeteri kadar ısrarcı olmamasını gösterdi. Gates'in hesaplarına göre ise Microsoft 'un bu hamleyi kaçırması 400 milyar dolara mal oldu.

Bir dönem Windows işletim sistemine ev sahipliği yapan telefonlara ciddi yatırım yapan şirket istediği seviyelere ulaşamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz dönemde bu projenin fişini çekmişti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu
Bill Gates , Microsoft , Teknoloji , Ekonomi , Güncel

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