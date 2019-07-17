17.07.2019 09:34
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Microsoft'un Outlook uygulaması 'kararıyor'

Microsoft

MICROSOFT'un e-posta uygulaması olan Outlook'ta önümüzdeki günlerde karanlık mod kullanılmaya başlanacak.

MICROSOFT'un e-posta uygulaması olan Outlook'ta önümüzdeki günlerde karanlık mod kullanılmaya başlanacak. Kullanıcılar bu sayede beyaz ağırlıklı tema yerine daha koyu renkte bir temayı seçerek uygulamayı kullanabilecek.

Pek çok uygulama bir bir karanlık moda geçmeye başladı. Twitter başta olmak üzere popüler uygulamalar bu seçeneği kullanıcılarına sunuyor. Apple da Eylül ayında yayınlayacağı iOS 13 işletim sistemiyle iPhone'ları karanlık moda geçirecek.

Diğer yandan Microsoft da Outlook uygulaması için benzer bir adım attı. İnternette paylaşılan görüntülerde Outlook'un yeni sürümünün karanlık mod temasıyla geldiği dikkat çekerken bunun opsiyonel mi yoksa zorunlu bir geçiş mi olacağı henüz bilinmiyor.

Karanlık modun test sürecinin önümüzdeki haftalarda sona ermesi ve kullanıma sunulması bekleniyor. Kullanıcıların bu temayı kullanabilmeleri için yayınlanacak son güncellemeyi indirmeleri yeterli olacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Microsoft, Güncel

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