Microsoft
'un yeni Xbox'ı 2020'de 8K grafik ve SSD depolama ile geliyor
Sonunda daha kısa yükleme sürelerini göreceğiz. Microsoft'un yeni Xbox'ı 2020'de 8K grafik ve SSD depolama ile geliyor. PS5 ile rekabete hazır.
Bugünkü E3 brifinginde Microsoft, yeni nesil Xbox oyun konsolunun çalışma adı olan Project Scarlett'i duyurdu ve yeni konsol gerçek bir güç merkezi olacak gibi görünüyor.
Özelliklerini görünce önümüzdeki bir kaç yıla damgasını vuracak birinci sınıf bir oyun deneyimine hazır olun.
Şirket, bir sonraki oyun konsolunun mevcut Xbox konsoluna göre 40X – 40 kat daha performanslı olacağını ve en önemlisi yükleme sürelerinin kısalacağını söylüyor.
Peki bunu nasıl gerçekleştirecek?
AMD'nin Zen 2 ve Radeon RDNA mimarisine, SSD depolamasına ve GDDR6 belleğine dayanan özel bir CPU da dahil olmak üzere, kaputun altındaki bir dizi yeni bileşen sayesinde yapacak.Microsoft, bunun 8K grafiklere, 120 fps'ye kadar kare hızlarına (mevcut gen konsollarında standardın iki katı) ve iyileştirilmiş ışık efektleri için donanım hızlandırmalı ışın izlemesine izin verileceğini de belirtiyor.
Bir anlamda PS5 ile rekabete hazır! Sony
'in bir sonraki oyun konsolu PS5, SSD depolama ve 8K desteği, ayrıca 3D ses desteği ile geliyor. Microsoft'ta bu rekabete geride kalmıyor.
Oyun akış hizmetleri tarafında ise Google
'ın Kasım ayında kullanıma girmesi beklenen Oyun Platformu Stadia'ya ise şirket sıcak bakıyor. Microsoft bir taraftanda Ekim ayında Project XCloud adlı yeni projesini de başlatıyor. Project Scarlett'e kıyasla daha düşük işlem gücüne sahip ikinci bir konsolun piyasaya sürülmesi bekleniyor ve rakiplerdeki gibi her bütçeye hitap eden ürün yelpazesi oluşturulmak isteniyor.
Microsoft, Xbox hayranlarını 343 Endüstri'den popüler bir franchise alan açık dünya pazarına sahip olan Halo Infinite ile bir sonraki konsoluna göz atmaya teşvik etmeyi umuyor. Söylentilere göre PS5'ten önce mağaza raflarına gelecek. Bu adımın Microsoft'a oyun pazarında nasıl bir avantaj sağlayacağını görmekte ilginç olacak.
TNW
Kaynak: Teknotalk.com
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