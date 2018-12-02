Microsoft'un Yeniden Tasarlanan Yeni Office Simgeleri, Buluta Geçişini Yansıtıyor

Microsoft
Office Simgelerini Değiştirdi, Değişiklik Sadece Kozmetik Değil, Buluta Geçişi Simgeliyor!
Microsoft'un nasıl bir değişiklik içine girdiğini gösteren bir hareket olarak yorumlanıyor. İşte Yeni Office Simgeleri …
Microsoft Office simgelerini Windows ve Web üzerinde kullanırken genelde oldukça muhafazakar bir tutum sergilemiştir. Tüm bu simgeler iş-tablonuzu veya okul raporlarınızı hazırlamak için tıkladığımız fonksiyonel şeyler aslında.
Şirket bu fonksiyonel simgeleri yeniden tasarladı ve Önümüzdeki aylarda hem masaüstü ve hemde web üzerindeki Yeni Office Simgeleri aşağıdaki gibi görünecek.
Microsoft'a göre simgelerin yeni tasarımı; en son değişiklik yapıldığı 5 seneden bu güne kadar olan kısımda Microsoft'un nasıl değiştiğini temsil ediyor.
Yeni tasarımda her simgenin kendine özgü ayırt edici şekli var. Örneğin Excel'de elektronik Tabloları anımsatan bir dikdörtgen simgesi kullanılırken, PowerPoint için dairesel pasta grafiğini temsil eden yuvarlak bir şekil kullanılmış.
Tasarım lideri Jon Friedman ise ; "tüm bu yeni tasarım aslında 365'in İşbirlikçi doğasını yansıtıyor" diyor.
Yeni Office Simgeleri
İşlevsel gelişmelerden ziyade yüzeysel değişiklik gibi görünse de; Bu adımı yalnızca Office için değil, Microsoft için değişimin sembolik bir kilometre taşı olarak değerlendirmek daha doğru geliyor bana.
2013 simgeleri Steve Ballmer
döneminin sonuna doğru geldi. Office 365 2011'de piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise 2018 ile birlikte farklı bir hikaye başlıyor.
Tabii ki geleneksel Office sürümleri ve Windows hala var, ancak Microsoft bulutta gelişiyor ve daha büyük bir bulmacanın sadece bir parçasını ele alıyor.
Microsoft Design (Medium)
Microsoft
02 Aralık 2018 Pazar 03:17