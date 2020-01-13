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Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor

2009 yılında Microsoft tarafından bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülen ve milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 işletim sistemi artık tarih olacak. Microsoft, yarın yayınlayacağı son Windows 7 güncellemesi ile işletim sistemine olan desteğini sonlandıracak.

13.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:31

, 14 Ocak 2020 tarihinde yayınlayacağı son güncelleme ile artık Windows 7 işletim sistemi kullanan bilgisayarlara destek vermeyecek.

GÜNÜMÜZDE BİRÇOK BİLGİSAYARDA KULLANILIYOR

Windows 7'nin yayınlanmasının üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçse de hala dünya genelinde milyonlarca bilgisayar bu işletim sistemini tercih ediyor. Bu nedenle birçok kullanıcı, Microsoft'un desteğini çekecek olması nedeniyle oldukça tepkili.

WINDOWS 7 KULLANICILARI NE YAPMALI

Windows 7 işletim sistemini kullanan bilgisayar kullanıcıları, yeni güncelleme olmadan sistemi kullanmaya devam edebilecek. Ancak Microsoft tarafından yeni güncelleme sunulmayacak olan Windows 7, çeşitli virüs ve güvenlik tehditlerine karşı daha savunmasız hale gelecek. Bu nedenle şirketin en güncel işletim sistemi Windows 10'a geçmek daha akıllıca olacak gibi görünüyor.

Ayrıca kurumsal firmalar, Microsoft'a ödeyeceği belirli bir ücret karşılığında Windows 7'nin bir süre daha güncelleme almasını sağlayabilecek.

200 MİLYON BİLGİSAYAR ARTIK DESTEK ALAMAYACAK

Günümüzde dünya üzerinde Windows işletim sistemini kullanan 1.2 milyar bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarların yaklaşık 1 milyarı Windows 10 kullanırken, 200 milyon bilgisayar ise hala Windows 7 kullanıyor.

Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor

Microsoft, Teknoloji, Güncel


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